Ci vorrà un po’di tempo perché Bridgerton 2 entri in produzione, sia a causa delle condizioni critiche del Regno Unito in termini di contagi da Covid sia perché bisogna pianificare la divisione dello stesso set con un’altra serie Netflix, The Crown. Ma la popolarità del fenomeno è tale che l’attesa è già spasmodica, così come la ricerca di anticipazioni.

Quel che si sa è che il protagonista di Bridgerton 2 sarà Anthony, il maggiore di fratelli Bridgerton: stavolta tocca a lui trovare moglie, ma ciò non vuol dire che nei nuovi episodi non ci sarà spazio per Daphne e Simon, grandi protagonisti della prima stagione.

Lo ha confermato, parlado al talk show di ITV Lorraine, anche l’autrice dei romanzi omonimi Julia Quinn, parlando di cosa i fan possono aspettarsi da Bridgerton 2. La serie di libri di Bridgerton è composta da otto romanzi, ciascuno incentrato su uno dei fratelli in cerca d’amore, più un libro che fa da prologo, quindi il materiale da adattare per la serie ShondaLand non manca.

L’autrice ha confermato che il focus di Bridgerton 2 sarà su Anthony (interpretato da Jonathan Bailey), come previsto dal libro Il Visconte che mi Amava, ma senza dimenticare i personaggi amati nella prima stagione.

Non ho visto le sceneggiature, non posso dirti esattamente cosa succede ma ho scritto il libro su cui è basato, quindi qualche idea ce l’ho. E credo che nessuno voglia dire addio al Duca in questo momento.

In attesa di Bridgerton 2, la Quinn ha definito fantastico l’adattamento di Netflix, sebbene non fedelissimo al romanzo.

Non lo rispetta parola per parola, non è esatto ma i personaggi sono comunque assolutamente fedeli a quello che erano. La storia generale è assolutamente fedele a quella originale.

La scrittrice, che tornerà alla produzione esecutiva di Bridgerton 2, è felice che la serie sia piaciuta e che abbia portato un po’ di leggerezza al pubblico dopo un anno terribile.