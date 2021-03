Ormai è praticamente obbligatorio essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Se non avete ancora provveduto probabilmente è il caso di organizzarsi quanto prima. Poste Italiane, come saprete, è tra i provider cui rivolgersi per ottenere lo SPID tramite PosteID, che ricordiamo poter essere attivato senza costi aggiuntivi.

Nella maggior parte delle volte è richiesto recarsi all’ufficio postale per ottenere lo SPID, almeno così è stato fino a questo momento. La novità odierna consiste proprio nella possibilità di completare l’attivazione online se in possesso del passaporto italiano. Nel caso, tutto quanto bisogna fare è scattarsi una foto (non dovrà essere sfocata) con il documento in questione e scannerizzarlo attraverso l’app PosteID (da poter scaricare gratuitamente su App Store o Google Play Store, rispettivamente per iPhone e dispositivi Android). Lo stesso procedimento può essere eseguito con la carta di identità elettronica di cui avete smarrito il PIN: occorre caricare una foto ed il sistema verificherà l’autenticità dei dati, attivando lo SPID. Nel caso in cui della CIE avete conservato il PIN, l’attivazione sarà immediata, potendo così saltare il passaggio della foto e della successiva verifica.

È anche possibile, qualora si fosse sprovvisti di questi due documenti (carta di identità elettronica e passaporto italiano) effettuare un bonifico SEPA da 1 euro (che vi sarà poi restituito) da un conto corrente italiano di cui la persona che sta richiedendo lo SPID è intestatario. Infine, i titolari della Carta nazionale dei Servizi o della firma digitale potranno registrarsi ed attivare lo SPID in pochi minuti, direttamente sul sito ‘posteid.poste.it’, seguendo le istruzioni a schermo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.