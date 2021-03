Netflix non ha ancora confermato il rinnovo di The One – La Coppia Quasi Perfetta 2, nonostante i presupposti ci siano tutti. Come sempre, il futuro della serie dipenderà dal risultato delle visualizzazioni degli episodi nel primo mese e mezzo di distribuzione sulla piattaforma: nel Regno Unito, il thriller distopico è rimasto nella top ten dello streamer per oltre una settimana, mentre in Italia ha resistito per un paio di settimane nei primi 10 titoli più visti.

L’accoglienza della serie sembra deporre a favore del ritorno con The One – La Coppia Quasi Perfetta 2, insieme al fatto che il finale della prima stagione non ha chiuso la trama principale né favorito la svolta giudiziaria che ci si sarebbe aspettati dopo 8 episodi di indagini e complotti (qui la nostra recensione).

The One – La Coppia Quasi Perfetta 2 potrebbe continuare a raccontare i tentativi della protagonista Rebecca, fondatrice della società di matching per presunte anime gemelle The One, di sviare le indagini della polizia e difendersi dall’accusa di aver ucciso il suo ex coinquilino Ben dopo essersi approfittata di lui per entrare in un database di dati genetici da usare per la sua impresa.

The One – La Coppia Quasi Perfetta 2 sembra a tutti gli effetti essere anticipata da quel finale aperto in cui si fa chiarezza sul delitto alla base della trama principale ma si lasciano impuniti i responsabili: inoltre anche le storyline laterali lasciano aperte più strade, tra test di matching fatti all’insaputa del soggetto testato e il dubbio che il sistema possa ammettere più anime gemelle per una singola persona, dunque i temi da esplorare e gli interrogativi etici da porre non mancano di certo.

In caso di rinnovo The One – La Coppia Quasi Perfetta 2 dovrebbe basarsi su una sceneggiatura originale: la serie è tratta dall’omonimo romanzo di John Marrs, di cui non c’è alcun sequel, ma l’autore ha dichiarato a BBC.com di aver fornito al team creativo di Netflix completa libertà di adattamento della storia, anche con modifiche radicali del soggetto. Di conseguenza potrebbe non essere contrario ad una prosecuzione con una seconda stagione anche in assenza di materiale letterario da adattare.

Anche il cast sarebbe favorevole ad un rinnovo di The One – La Coppia Quasi Perfetta 2, che permetterebbe di esplorare le implicazioni etiche di un sistema di accoppiamento basato sulla genetica e gli algoritmi, oltre che di risolvere il caso al centro della trama: “Penso che sia un terreno così fertile per mettere in scena molte storie interessanti”, ha detto la protagonista Hannah Ware, interprete di Rebecca, a Express.co.uk. Alla stessa testata Zoë Tapper, interprete della poliziotta Kate, ha suggerito che la seconda stagione potrebbe approfondire “le crepe che si sono formate nei personaggi ma anche nel modello di business calato nella realtà: poiché ha avuto un effetto così globale, una cosa enorme come Facebook, le persone lo hanno preso d’assalto, lo hanno accettato e questo ha cambiato le loro vite“.