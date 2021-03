Ha un intreccio elegante che conquista sin dal primo episodio, la serie The One – La Coppia Quasi Perfetta (questo l’improbabile titolo tradotto in italiano), appena rilasciata ed entrata subito nella top10 delle più viste su Netflix in Italia.

Ambientata a Londra, The One – La Coppia Quasi Perfetta è la storia di una genetista, Rebecca, che insieme ad un collega biologo molecolare, Jamie, trova la formula per la ricerca del vero amore attraverso l’analisi del DNA: la loro teoria è che esista una sola anima gemella per ciascuno e che il match perfetto sia scritto nel corredo genetico degli esseri umani, basta raccogliere i dati in un enorme database per cercare le combinazioni giuste. Ma dopo che questa invenzione, con le sue discutibili implicazioni etiche, ha permesso all’ambiziosa Rebecca di creare una realtà aziendale dall’enorme valore di mercato (la società MatchDNA, appunto), il ritrovamento del cadavere dell’ex coinquilino dei due, Ben, rischia di far crollare il suo impero finanziario e la sua immagine.

A fare di The One – La Coppia Quasi Perfetta un buon thriller dal linguaggio contemporaneo è la vaga ispirazione a Black Mirror unita ad un tema universale come la ricerca dell’amore e dell’anima gemella, il tutto in una Londra tecnologicamente avanzata e misteriosa che sembra il centro del mondo.

Il cast di The One – La Coppia Quasi Perfetta, per quanto sia composto da volti non molto noti al grande pubblico, è tra i punti di forza della serie: l’austera Hannah Ware interpreta Rebecca, ambiziosa CEO e fondatrice di MatchDNA, la società che si occupa di creare presunte coppie perfette; Dimitri Leonidas è James, caro amico di Rebecca e co-fondatore di MatchDNA ma poi allontanatosi tanto dalla società quanto da lei per motivi misteriosi; Amir El-Masry (forse il volto più celebre, già apparso in The Night Manager e McMafia) Ben è amico intimo di entrambi i fondatori di MatchDNA, con cui ha convissuto a Londra, ma prova qualcosa di non ricambiato per Rebecca.

Al di là del trio ch guida la trama principale, in The One – La Coppia Quasi Perfetta ci sono altre storyline che coinvolgono utenti del servizio di matching: Lois Chimimba interpreta Hannah, innamorata di Mark (Eric Kofi-Abrefa), ma ossessionata dall’idea di non essere la sua anima gemella, al punto da cercare la presunta metà perfetta di lui, l’affascinante Meghan (Pallavi Sharda), e favorire involontariamente l’incontro di quest’ultima con suo marito.

L’ambizione di cercare l’amore della vita lambisce anche una poliziotta: Zoë Tapper interpreta Kate, detective della polizia metropolitana di Londra chiamata a indagare sul caso di Ben insieme al collega NIck (Gregg Chillin). Nonostante la freddezza con cui analizza i suoi casi, Kate si è lasciata coinvolgere da MatchDNA innamorandosi di una donna sposata.

The One – La Coppia Quasi Perfetta è disponibile in streaming su Netflix dallo scorso 12 marzo.