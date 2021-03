Arisa e Andrea di Carlo di nuovo insieme? La nuova saetta gossip arriva nelle ultime ore dopo un avvistamento della coppia lungo le strade di Roma nel quartiere Trastevere.

La rottura dopo Domenica In

La fine della storia tra Rosalba Pippa e il suo manager era stata resa nota da quest’ultimo in un post su Instagram. Galeotta era stata l’ospitata della cantante a Domenica In quando Mara Venier l’aveva interrogata sulla sua relazione. Andrea si era risentito per il fatto che la sua compagna non facesse mai il suo nome, un atteggiamento che il manager aveva inteso come una manifestazione di vergogna. Per questo Andrea Di Carlo aveva posto fine alla relazione scegliendo anche di riprendersi l’anello.

Arisa e Andrea Di Carlo di nuovo insieme

La coppia aveva fissato le nozze per il 2 settembre. Dopo la rottura con Andrea la cantante aveva chiarito la sua posizione e spiegato le sue ragioni, specialmente per rispondere alle accuse mosse dall’ex fidanzato. Un’indiscrezione, ora, parla di Arisa e Andrea di Carlo di nuovo insieme.

Lo scoop arriva dal settimanale Chi in edicola oggi. La coppia è stata avvistata nel quartiere Trastevere di Roma sabato scorso in atteggiamenti – sembrerebbe – tutt’altro che tesi. I due si mostrerebbero affiatati come prima, nell’atto di fare insieme la spesa e non così distanti come premettevano dalle loro reciproche posizioni.

Per il momento dai profili social dei diretti interessati non trapela nulla, anche se Andrea ha rilasciato una dichiarazione alle pagine di Chi:

“Rivedersi era necessario è importante sia per me sia per lei, ma io ho preso la mia decisione ormai, senza progettualità non so portare avanti le cose. Inoltre mi sento più un main course che un dessert”

Nessuna smentita né alcuna conferma, a quanto pare: vedere Arisa e Andrea di Carlo di nuovo insieme ha riacceso i riflettori del gossip sulla cantante e il suo manager, ma tutti conosciamo la riservatezza della cantante di Potevi Fare Di Più, uno dei motivi per cui non è solita entrare troppo nel suo privato nelle occasioni pubbliche.