Arisa lasciata dal fidanzato. Una doccia fredda per la cantante di Potevi Fare Di Più, arrivata poco dopo aver rilasciato un’intervista a Maria Venier per il salotto di Domenica In. Che è successo?

Arisa e Andrea

Tutti ricordiamo che solamente poco tempo fa Arisa aveva annunciato il suo fidanzamento con Andrea Di Carlo, il suo manager, dopo le insistenze di Rudy Zerbi durante lo show di Amici di Maria De Filippi. Il loro amore era scoppiato da tempo ma l’annuncio era arrivato prima di Natale.

Tra i due aleggiava anche una proposta di matrimonio ma improvvisamente tutto andato in frantumi. A prendere la parola è proprio Andrea Di Carlo sia sui social che sui settimanali. In un’intervista rilasciata a Oggi, infatti, l’ormai ex fidanzato di Arisa si è dimostrato contrariato per l’atteggiamento della cantante durante l’intervista rilasciata a Domenica In. Durante la puntata sono comparse immagini della coppia e Arisa si è commossa. Nel corso dell’intervista, tuttavia, la cantante non ha mai fatto il nome del fidanzato.

Arisa lasciata dal fidanzato

Ciò non è piaciuto ad Andrea, che ha interpretato quelle omissioni come un atteggiamento di vergogna. Arisa, lasciata dal fidanzato, si è vista addirittura riprendere l’anello come suggello della fine della loro relazione. Per il momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni sui social, limitandosi solamente a postare un’immagine che la mostra piangente durante l’intervista della discordia.

Andrea Di Carlo ha pubblicato un lungo post in cui espone le sue ragioni, chiudendo il suo messaggio con l’hashtag #nessunmatrimonio, una scelta che non lascia spazio agli equivoci. In sostanza Andrea Di Carlo non si sentiva riconosciuto come fidanzato. Il 2 settembre si sarebbero uniti in matrimonio a Roma.

Lo sfogo di Andrea Di Carlo

Di seguito le dichiarazioni pubblicate da Andrea sui social:

“Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso? Avrei risposto: lei, anziché delle lenzuola profumate. Sì, anche io credo in Dio, ma esiste anche l’autodeterminazione nella vita che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni. Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessumatrimonio. The end”.

Sapere di Arisa lasciata dal fidanzato è stato uno shock per i fan della cantante.