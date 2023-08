Alle polemiche scatenate da indignati che non hanno apprezzato la nuova trovata social di Rosalba Pippa, si uniscono gli interventi dei colleghi. A scatenare la risposta stizzita di Arisa contro Madame è proprio un commento di quest’ultima, che in ultima battuta tenta di rimediare con un invito.

Il nudo su Instagram

Lunedì 28 agosto Arisa ha postato alcuni scatti senza veli sui social, ma non solo. La cantante de La Notte ha allegato un annuncio per cercare marito, con tutti i requisiti necessari: “Massimo 45 anni, indipendenza economica”, ma soprattutto “a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile“.

Per molti fan si è trattato di una provocazione. Non sono mancati gli utenti che si sono offerti come candidati, ma soprattutto non sono mancati i toni polemici di chi ha accusato Arisa di mettersi troppo in mostra e di cercare di fare traffico come fanno altre persone che sulle loro bacheche.

Per il momento Arisa non ha risposto alle polemiche, ma tra i commenti non sfugge un battibecco con Madame.

La risposta stizzita di Arisa contro Madame

Nei commenti, Madame ha scritto: “Ti amo”. Arisa non è rimasta indifferente, per cui ha risposto: “Ti scrivo da mesi e non mi rispondi mai. Strano modo di amare“.

La fanbase di Arisa è intervenuta in coro con vari titoli – “asfaltata” è quello più gettonato – e pregando le due cantanti di far partire un dissing per chiudere l’estate con l’ennesima lite dopo J-Ax contro Meneguzzi, Salmo contro Luchè, Samuele Bersani contro Sfera Ebbasta e Morgan contro tutti.

A quel punto Madame ha replicato:

“Dopo il forum ti offro una cenetta chic così parliamo dal vivo. Vestiti elegante, ti bacio. E continuo segretamente ad adorarti”.

Arisa pare aver gradito la proposta, anche se per il momento non sono arrivate altre risposte. I fan delle due cantanti, in ogni caso, hanno già preso i popcorn.

