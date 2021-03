Arisa spiega il matrimonio saltato con Andrea Di Carlo. dopo le dichiarazioni del suo promesso sposo e gli articoli in rete, Arisa dice la sua in una intervista rilasciata al Corriere della Sera.

A Domenica In non ha voluto parlarne. Ospite di Mara Venier, domenica 7 marzo, Arisa non ha voluto neanche pronunciare il nome del suo promesso sposo, nonché manager, Andrea Di Carlo.

I due si stanno frequentando dalla scorsa estate e avevano già fissato la data del matrimonio: a Roma, il prossimo 2 settembre. Un passo forse affrettato per la cantante.

Andrea Di Carlo si è detto deluso da Arisa, che stenta a riconoscerlo come suo fidanzato. Adesso Arisa spiega il matrimonio saltato con Andrea Di Carlo raccontando che l’uomo si è arrabbiato perché non è stato citato nel corso dell’appuntamento con Domenica In. Arisa gli ha sempre chiesto riservatezza, una riservatezza che lui sembra non accettare.

“Lui si è arrabbiato molto perché a Domenica In non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo con Mara Venier della mia vita. Io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi”, le parole dell’artista.

“Io ho messo anche delle storie su Instagram, perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. Deve rispettare anche le mie scelte e non può dirmi: ‘O me, o tutto il resto’. Sono una donna molto indipendente”, ha proseguito nell’intervista.

“Lui è una persona straordinaria, divertente, generosa, ma dopo 6 mesi è presto per decidere di convolare a nozze. Io ho cercato di farglielo capire con amore. Gli sono stata vicina, ma di più non posso. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Tutti gli uomini che ho avuto mi hanno lasciato la mia libertà”.

Le parole di Andrea Di Carlo

“Se qualcuno mi avesse chiesto: cosa ti rende felice adesso? Avrei risposto: lei, anziché delle lenzuola profumate. Sì, anche io credo in Dio, ma esiste anche l’autodeterminazione nella vita che è quella che ci fa compiere scelte consapevoli e che rende progetti i sogni. Bisogna prendere le distanze da chi ti fa apparire come un ologramma senza nome, io non sono Mina, io mi chiamo Andrea. L’amore è per i coraggiosi ed io lo sono, e quando ami lasci libero chi non è un grado di prendersi impegni. Passo e chiudo. #nessumatrimonio. The end”.