È delle ultime ore lo sfogo di Elodie contro la Lega e Simone Pillon sul tema dell’omotransfobia. La voce di Andromeda ha riversato tutto nelle stories di Instagram riportando articoli di giornale e un atto di accusa. Cos’è successo?

La Lega contro la legge Zan

Il ddl di Alessandro Zan che punisce l’omofobia sta subendo l’effetto collo di bottiglia in Senato per colpa della ferma opposizione della Lega. Il più irremovibile è Simone Pillon, già resosi protagonista di polemiche contro Lady Gaga accusata di satanismo per il suo outfit e contro il Festival di Sanremo 2021 che aveva definito un “ossessivo gay pride”.

Matteo Salvini chiede di non esasperare i toni, anche se Enrico Letta, sottosegretario del PD, garantisce che tutto procederà in quanto, come sottolinea Monica Cirinnà, “Il Parlamento è sovrano”. La notizia arriva a pochi giorni dall’orrenda aggressione omofoba avvenuta a Roma presso la stazione ferroviaria di Valle Aurelia.

Il senatore Pillon parla di “legge divisiva” per la maggioranza e sostiene che il ddl Zan potrebbe scatenare una battaglia puramente ideologica. Ancora una volta il protagonista del Family Day non è disponibile ad aperture a tutela della comunità LGBTQ+.

Elodie contro la Lega e Simone Pillon

Elodie riprende dunque gli stralci dell’intervista rilasciata da Simone Pillon a La Stampa nella giornata di ieri, sottolineando il passaggio in cui il senatore ha promesso somme di denaro alle donne per dissuaderle dall’aborto e ha riferito: “Quale matrimonio gay? Non esiste, la famiglia è quella naturale”. Per questo Simone Pillon afferma che vorrebbe abolire le unioni civili.

Per questo il messaggio di Elodie contro la Lega e in particolare contro Simone Pillon è conciso ma perentorio, un atto di accusa di omotransfobia che non dovrebbe essere presente tra le istituzioni, nemmeno come tacita ideologia. Ecco il messaggio di Elodie contro la Lega: