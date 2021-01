Parole pesanti, quelle rivolte da Simone Pillon contro Lady Gaga. Ancora una volta la popstar viene accusata di satanismo. In precedenza, infatti, la voce di Poker Face è stata associata al Maligno dopo la pubblicazione dell’artwork di Chromatica, il suo ultimo album di inediti.

Simone Pillon contro Lady Gaga

A questo giro il messaggio di Simone Pillon contro Lady Gaga arriva dopo l’esibizione di lady Germanotta all’Inauguration Day durante il quale ha cantato l’inno statunitense The Star Spangled Banner per il nuovo presidente Joe Biden. “Il crepuscolo degli dei”, scrive Pillon sui social e accompagna la sua sentenza con una citazione di Emil M. Cioran, saggista romeno morto nel 1995.

Il messaggio che Pillon vuole far passare è che la vittoria di Joe Biden e l’esibizione di Lady Gaga – ripetiamo, già accusata di satanismo in passato da più parti – siano un simbolo del declino dell’occidente o almeno della sua lenta agonia. Il Crepuscolo Degli Dei, infatti, è il titolo del quarto e ultimo componimento della tetralogia de L’Anello Del Nibelungo di Richard Wagner che prende ispirazione dal Götterdämmerung, ovvero la fine del mondo secondo la mitologia nordica.

Le accuse di satanismo

Se Pillon si limita a citare Cioran, Richard Wagner e la mitologia nordica, tra i commenti si apre un trenino di accuse di satanismo. “I demoni per ora hanno vinto, per ora”, scrive un utente seguita da qualcun altro che ha da ridire sui colori esibiti dalla popstar, simbolo di una naturale predisposizione al male.

C’è chi parla, inoltre, di una guerra che potrebbe essere imminente se l’America non dovesse convertirsi subito a Dio. Lady Gaga, secondo un’insegnante, sarebbe “satanista e strega dichiarata”. C’è chi ironizza, ovviamente, proponendo The Number Of The Beast degli Iron Maiden per il prossimo Inauguration Day.

Il post di Simone Pillon contro Lady Gaga è fortemente preso di mira da sostenitori e detrattori che si fronteggiano a colpi di blast e frecciatine.