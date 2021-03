Per chi è intenzionato ad acquistare lo Xiaomi Mi Band 5, sicuramente questo è il periodo più favorevole, visto come stia calando il prezzo sullo store di Amazon. Quest’oggi vi segnaliamo infatti una nuova offerta piuttosto interessante che riguarda questa smartband dell’azienda cinese, acquistabile ad un costo molto più allettante rispetto a qualche settimana fa.

La nuova offerta per Xiaomi Mi Band 5 nel dettaglio

A conti fatti, si tratta della medesima offerta che abbiamo analizzato la scorsa settimana. In quel caso finita subito sold out. Il braccialetto fitness targato Xiaomi ha avuto un grande seguito in questo suo primo anno di vita e visto come già si stia parlando con insistenza dell’arrivo del suo successore, ecco che inizia a calare il suo costo. Amazon, nella giornata odierna, propone questo Xiaomi Mi Band 5 al prezzo di 26,99 euro e mai fino ad ora era stata raggiunta una cifra tale per questo device sul famoso sito di e-commerce.

Xiaomi - Band 5, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, 11... Nuovo schermo tattile Amoled a colori: schermo Amoled a colori da 1,1...

Impermeabile: Xiaomi Mi Band 5 può funzionare bene sott'acqua e...

Non è un caso che si tratti dell’Amazon’s choice di giornata, quindi anche la stessa pagina web consiglia l’acquisto di questo fitness tracker di stampo Xiaomi. Non ci sono costi aggiuntivi relativi alle spese di spedizione, visto come lo Xiaomi Mi Band 5 usufruisca del servizio Prime che garantirà anche un arrivo rapido nelle vostre case.

Chi non è abbonato a Prime può optare per la prova gratuita di un mese e riuscire quindi ad approfittare dei vantaggi dell’offerta proposta da Amazon. Quali sono a questo punto le caratteristiche più rilevanti di questo Xiaomi Mi Band 5? E’ un braccialetto legato al mondo fitness che permette in primis di monitorare i passi effettuati durante il giorno, con un conteggio preciso dei chilometri e non manca nemmeno il dato relativo alle calorie bruciate.

Una smartband utile per chi pratica sport, con la possibilità di scegliere tra undici attività sportive e mantiene costantemente sotto controllo la frequenza cardiaca. Si presenta con un display a colori dove potranno essere visionate anche le notifiche di chiamate, sms e messaggi di altre app. Con questo Xiaomi Mi Band 5 si può anche controllare la musica e la fotocamera del proprio smartphone, ovviamente tramite la connettività Bluetooth. Infine non manca la sua resistenza all’acqua, può essere utilizzato fino a 50 metri di profondità.