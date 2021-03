Super offerta quest’oggi su Amazon per lo Xiaomi Mi Band 5, il fitness tracker di ultima generazione realizzato dall’aziende cinese che sta ottenendo un grandissimo successo di mercato. Merito di un prezzo assolutamente concorrenziale che, nella giornata odierna, è stato scontato ulteriormente sul famoso sito di e-commerce americano. Risulta essere infatti una delle offerte più interessanti dell’ultimo periodo per lo Xiaomi Mi Band 5 che può essere acquistato alla cifra di 27 euro.

Mai così basso il prezzo per Xiaomi Mi Band 5 su Amazon

Siamo al di sotto del prezzo riportato pochi giorni fa con un altro articolo, dunque. Eravamo abituati ormai ad assistere ad un prezzo al di sotto dei 30 euro, ma il risparmio era di pochi centesimi, ora invece ci si è spinti verso qualche euro in più e non è un caso che le scorte a disposizione stiano per terminare. Ciò significa che sono quasi esaurite unità a disposizione su Amazon al costo di 27 euro, per questo se si vuole approfittare dell’offerta relativa allo Xiaomi Mi Band 5 è fondamentale essere rapidi.

Xiaomi - Band 5, con cardiofrequenzimetro, monitoraggio del sonno, 11... Nuovo schermo tattile Amoled a colori: schermo Amoled a colori da 1,1...

Impermeabile: Xiaomi Mi Band 5 può funzionare bene sott'acqua e...

Questa smartband è tra l’altro inserita all’interno del servizio Prime. Ciò vi permetterà di non pagare le spese di spedizione e soprattutto di riceverla nel giro di pochi giorni. Chi non è abbonato al servizio Prime di Amazon, può iscriversi alla prova gratuita di un mese senza pagare alcuna cifra.

Un’occasione ghiotta che bisogna cogliere al volo, soprattutto se siete alla ricerca di un braccialetto fitness di qualità, ma ad un prezzo molto basso. Vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche tecniche più interessanti di questo Xiaomi Mi Band 5. Ci troviamo di fronte ad un orologio fitness dotato di nuovo schermo tattile Amoled a colori da 1,1 pollici, più grande rispetto al modello precedente.

Il device è assolutamente impermeabile, garantendo una corretta funzionalità fino ai 50 metri di profondità. Altro aspetto da non sottovalutare è che lo Xiaomi Mi Band 5 può monitorare tutto il giorno la frequenza cardiaca, la pressione corporea e il sonno. Da non trascurare poi la visualizzazione istantanea di SMS, chiamate, notifiche app e musica.