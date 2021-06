Oggi 14 giugno le offerte Amazon che ci avvicinano al Prime Day 2021 del 21 e 22 del mese si concentrano sulle Xiaomi Mi Band 6 e 5, rispettivamente attuale e precedente generazioni del braccialetto intelligente del produttore cinese. La Xiaomi Mi Band 6 viene proposta a 39,90 euro, con uno sconto di 5,09 euro rispetto al listno originale, e consegna gratis in 1 giorno (la disponibilità del prodotto è immediata, vi conviene approfittarne se volete iniziare ad utilizzarla per ritornare in forma, alla prova costume non manca poi molto).

Il fitness-tracker è venduto e spedito da Amazon, con possibilità di vederselo recapitare a casa già domani ordinandolo entro poche ore. La Xiaomi Mi Band 6 include uno schermo AMOLED da 1.56 pollici, è resistente all’acqua fino a 5ATM, presenta un cinturino antibatterico ed una batteria da 125mAh. La versione proposta oggi 14 giugno in offerta su Amazon è quella italiana, di colore nero. Vi facciamo presente che potrete anche optare per il bundle con la bilancia, al prezzo complessivo di 66,88 euro.

Ci tenete alla vostra forma fisica, ma preferireste risparmiare qualche ora e puntare sulla precedente Xiaomi Mi Band 5 (che è ancora molto quotata ed apprezzata presso il pubblico, nonostante appartenga ormai alla generazione passata)? Oggi 14 giugno, Amazon vi propone anche quella in offerta, più precisamente al prezzo di 26,59 euro (prodotto Amazon’s Choice), con disponibilità immediata, spedizione senza costi aggiuntivi (per gli abbonati Prime) e consegna a domicilio entro domani 15 giugno (sempre che vi affrettiate ad acquistarla). La versione del braccialetto è quella globale, con ricarica magnetica, batteria in grado di durare fino a 14 giorni con un solo ciclo di ricarica e monitoraggio della salute femminile. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.