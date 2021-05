La Xiaomi Mi Band 5 è in offerta imperdibile da Esselunga al prezzo di 24 euro, addirittura più basso di quelli proposti dai più rinomati e-commerce. C’è tempo fino al 9 giugno per portarsi a casa il braccialetto intelligente al costo più basso di sempre, a patto di recarvi presso uno nei negozi fisici della nota società attiva nel campo della grande distribuzione organizzata con supermercati e superstore. Dal canto suo, la Xiaomi Mi Band 5 ormai la conoscete tutti: nonostante l’arrivo della nuova Xiaomi Mi Band 6, la presente smart-band ha saputo conquistare il pubblico, per la completezza delle funzioni che è in grado di offrire ed il prezzo basso che la contraddistingue fin dal giorno del lancio (al di sotto dei 50 euro).

La Xiaomi Mi Band 5 include uno schermo AMOLED da 1.1 pollici, un sensore per il battito cardiaco sul posteriore ed è contenuto in un pratico braccialetto in gomma siliconata anti-batterica. Il dispositivo è impermeabile fino a 5 ATM e garantisce un’autonomia di 20 giorni con un solo ciclo di ricarica. Lato fitness, la Xiaomi Mi Band 5 è capace di riconoscere fino a 11 attività diverse, ed è per questo l’ideale per gli amanti dello sport.

Esselunga adesso propone la smart-band a 24 euro, un’offerta da non perdere. Se avete in mente di acquistarla, tutto quello che dovrete fare è cercare il punto vendita più vicino a casa vostra (purtroppo, l’iniziativa commerciale non è valida per gli acquisti online), recarvici e sperare che le scorte disponibili non siano già esaurite (cosa probabile data la bontà della proposta ed i pezzi probabilmente limitati). Nel caso in cui abbiate qualche dubbio sulla reperibilità del prodotto e non volete spostarvi a vuoto, provate magari prima a chiamare in negozio per chiedere se ci sono ancora Xiaomi Mi Band 5 disponibili. Fateci tutte le domande che ritenete opportune attraverso il box dei commenti in basso.