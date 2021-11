La settimana del Black Friday 2021 inizia già a farsi sentire oggi, domenica 21 novembre. Stavate giusto cercando una fitness-band per perdere quel kiletto di troppo? Il momento è propizio per portarsi a casa la Xiaomi Mi Band 5, in offerta Black Friday al prezzo imperdibile di 19,99 euro per gli abbonati Prime (spedizione e reso gratuito). La disponibilità del prodotto (contrassegnato dall’etichetta ‘Amazon’s Choice’) è immediata, con possibilità di consegna prevista per martedì 23 novembre (ordinandolo entro poche ore). Il braccialetto potrà essere restituito, all’occorrenza, entro il 31 gennaio 2022 (la finestra temporale utile per il reso dei prodotti acquistati è stata ampliata da Amazon in occasione del Black Friday 2021).

L’anteprima del Black Friday 2021, come vi dicevamo, riguarda strettamente anche la più attuale Xiaomi Mi Band 6 (non il modello NFC, meglio specificarlo subito), che, se abbonati ad Amazon Prime (che vi darà diritto a tutta una serie di servizi aggiuntivi che ormai dovreste conoscere alla perfezione), potrà essere vostro al prezzo di 39,90 euro, con quasi 5 euro di sconto sul listino originale (consegna gratis in 1 giorno e reso gratuito). Anche in questo caso parliamo di un prodotto in disponibilità immediata, con consegna prevista per domani, lunedì 22 novembre (se ordinato entro qualche ora, senza aspettare altro tempo utile).

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56'',... Nuovo display a schermo intero: 1.56” schermo AMOLED (49% più...

Tracciamento Sport: 30 modalità di allenamento per registrare il...

Non saremo ancora nel pieno del Black Friday 2021, ma le offerte si fanno già sentire eccome: si tratta di beccare quelle giuste, sperando si riferiscano al prodotto che effettivamente ci serve, magari come nel caso delle Xiaomi Mi Band 5 e 6 (ottime per gli amanti del fitness e per tenere traccia del proprio livello di benessere quotidiano). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com