Chi è alle prese con la scelta di una smartband di qualità e ad un prezzo piuttosto vantaggioso, non può non puntare sui modelli di casa Xiaomi e stiamo parlando dello Xiaomi Mi Band 5 e dello Xiaomi Mi Band 6. Sono i fitness trackers che negli ultimi anni hanno riscontrato maggior successo sul mercato, con il Mi Band 6 targato 2021 che già risulta avere un prezzo piuttosto vantaggioso rispetto al suo debutto.

Parliamo di due prodotti che hanno funzioni molto simili, ma chiaramente lo Xiaomi Mi Band 6 presenta delle migliorie tecniche di tutto rispetto che giustificano il prezzo più elevato rispetto allo Xiaomi Mi Band 5. Entrambi i prodotti però sono presenti su Amazon ad un costo conveniente e vediamo più nel dettaglio le due offerte e le differenze di rilievo tra le due smartband targate Xiaomi.

Quanto costa Xiaomi Mi Band 5 a luglio 2021

Dunque, una parentesi anche su Xiaomi Mi Band 5, dopo aver dedicato un articolo al dispositivo a fine maggio. Dunque, partiamo dallo Xiaomi Mi Band 5, fitness tracker del 2020 che può essere acquistato alla cifra di 27,95 euro con uno sconto del 4% rispetto al costo precedente. Un ulteriore calo di prezzo che potrà far capitolare molti utenti che necessitano di un braccialetto fitness che sia in grado di monitorare il battito cardiaco, le calorie consumate durante il giorno, i passi effettuati, insomma dando un quadro piuttosto chiaro dell’attività fisica svolta.

Non manca il monitoraggio del sonno e la capacità di controllare la fotocamera del proprio smartphone a distanza, infatti grazie al bluetooth si avrà modo di leggere le notifiche direttamente sul braccialetto.

Cala il prezzo anche con Xiaomi Mi Band 6

Chi può spendere qual cosina in più consigliamo però l’acquisto dello Xiaomi Mi Band 6 che, sempre su Amazon, ritroviamo ad un prezzo scontato. Tale fitness tracker può essere acquistato sborsando la cifra di 39,90 euro, con uno sconto dell’11% rispetto al costo precedente. Ricordiamo come lo Xiaomi Mi Band 6 sia arrivato sul mercato ad un prezzo di circa 50 euro.

In questo caso troviamo però specifiche tecniche di maggior rilievo, grazie ad un display più ampio, alla possibilità di tracciare ben 30 sport differenti, ma senza dubbio l’elemento di spicco è il tracciamento SpO2 che è in grado di rilevare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Non manca poi un monitoraggio molto più accurato del sonno ed il cinturino antibatterico Ag+. Costo più elevato per lo Xiaomi Mi Band 6 rispetto allo Xiaomi Mi Band 5, ma una qualità nettamente maggiore.