Potremmo andare incontro a breve verso una svolta relativa alla disponibilità PS5, almeno per quanto concerne la questione Amazon. Dopo le notizie condivise in settimana anche sul nostro magazine, infatti, dobbiamo prendere atto che la console potrebbe finalmente essere acquistata in discrete quantità all’interno del market. Dettaglio non di poco, in quanto l’utente finale avrebbe finalmente la possibilità di procedere con l’ordine a prezzo di listino, dopo mesi di rincari più o meno leciti da parte dei vari rivenditori.

Numeri aggiornati sulla disponibilità PS5 con Amazon

Procedere a prezzi contenuti con l’acquisto del gioiellino Sony è cruciale per tanti utenti. Vorrebbe dire passare da proposte che oscillano tra i 700 e i 900 euro, come abbiamo avuto modo di riscontrare nella prima fase di questo 2021, ai 499 euro di listino per la versione con lettore DVD. Solo una consistente disponibilità PS5 consentirà a tutti di fare questo step, mettendo una volta per tutte da parte i rincari ai quali purtroppo ci siamo abituati di recente. A tal proposito, Amazon potrebbe ricoprire un ruolo a dir poco importante.

Da giorni, infatti, su Twitter si dice che il market abbia portato a termine un re-stock di quasi 50.000 console di recente. Il post risale a quasi una settimana fa e da allora non abbiamo notato vendite flash all’interno dello store. Dunque, la disponibilità PS5 potrebbe essere cosa reale da un momento all’altro, fermo restando che al momento della pubblicazione dell’articolo non abbiamo informazioni concrete su giorno, orario e soprattutto sulle unità che verranno riservate al market italiano.

Come proviamo a fare da mesi, vi avvertiremo con apposito articolo appena ci sarà la tanto attesa disponibilità PS5 su Amazon Italia, sperando ovviamente che le scorte siano tali da accontentare un numero significativo di utenti che intende procedere con l’acquisto della console.