Con un vero e proprio colpo di teatro, c’è la disponibilità PS5 su Mediaworld in questo lunedì 22 marzo. La tanto agognata console Sony è tornata in vendita in questo primo pomeriggio, anche se non è noto il numero di scorte esatte per il prodotto.

Orario della vendita

Il via alla disponibilità PS5 su Mediaworld è stato dato intorno alle ore 16:50 di questa giornata. Al momento di questa pubblicazione, la console è ancora in vendita ma, come preventivabile, c’è una lunga coda di potenziali acquirenti per entrare nel sito. L’attesa dura svariati minuti nella migliore delle ipotesi ma poi si viene ricondotti proprio alla pagina prodotto. Si tratta della variante standard e non Digital al costo di 499 euro. Per il momento non è riportata la data di consegna del pacco: probabilmente questa verrà confermata in un secondo momento, ad ordine effettuato e comunque nei prossimi giorni.

Link all’acquisto

Come accaduto anche la settimana scorsa, la disponibilità PS5 su Mediaworld durerà di certo solo poco tempo. La domanda del prodotto Sony risulta ancora elevatissima rispetto alle scorte a disposizione. Gli interessati dunque farebbero bene a collegarsi a questo indirizzo e tentare la sorte il prima possibile, senza perdere neanche un istante in più.

Aggiornamento 17:15 – Ci sono determinate condizioni di vendita per la console PS5 che in molti stanno visualizzando al tentativo di transazione per il prodotto tanto desiderato. Viene specificato che l’ordine è una proposta d’acquisto e che proprio la “presa in Carico Ordine” non costituisce accettazione di tale proposta. Attraverso le sue pagine, la catena di elettronica avvisa che le unità messe a disposizione oggi sono 1900 e non di più. L’acquisto potrà ritenersi effettivo solo nel caso in cui si riceva conferma dal brand nel corso delle prossime ore. Nel caso in cui non si riesca nell’intento dell’acquisto si riceverà pure una mail di chiarimento da Mediaworld.