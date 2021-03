A distanza di più di 24 ore dalle prime segnalazioni dei problemi con app Google che si chiudono, non sono pochi coloro che ancora non riescono ad utilizzare normalmente molti servizi di Big G, come la ricerca da app appunto ma anche Chrome, Gmail e altri servizi importantissimi. Come segnalato già, è giunta una soluzione ufficiale all’anomalia, rappresentata dal necessario update di Android System View. Peccato che non proprio tutti hanno superato l’errore e si ritrovano ancora senza la possibilità di utilizzare molti servizi.

La soluzione fornita proprio da Big G prevede, come pure già detto, l’update 89.0.4389.105 di Android System View. Quest’ultimo compare sul Play Store e dunque gli utenti dovrebbero provvedere alla sua installazione. Accade tuttavia ad alcuni che il servizio sia disabilitato o disinstallato e dunque non si riesca ad operare nella specifica direzione in alcun modo. Come bisogna dunque comportarsi per superare la vistosa anomalia? Un’altra strada percorribile passa per l’aggiornamento di un’altra app fondamentale di Google, ossia quella del browser Chrome. In effetti , anche in quest’ultimo caso, gli esperti hanno lavorato ad una nuova versione del servizio rilasciata sempre ieri 23 marzo, a seguito del vistoso bug.

Nel caso in cui problemi con app Google che si chiudono continuino a verificarsi anche dopo l’aggiornamento dell’app Chrome per altri servizi di Mountain View, il consiglio è quello di provvedere ad ulteriori upgrade per gli altrettanti strumenti che presentano le anomalie. Il riferimento, ad esempio, è a Gmail per la posta elettronica ma anche ad altri tool come Google Meet per le videoconferenze e per le videolezioni a distanza. Di certo le difficoltà registrate in particolar modo nella giornata di ieri andranno a scomparire nelle prossime ore, magari grazie pure all’intervento degli esperti di Big G. Dopo i passaggi già suggeriti non ci sarà altro da fare che pazientare.