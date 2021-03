Questo martedì 23 marzo c’è già una soluzione ai problemi app Google che si chiudono da sole, così come si sono verificati nella tarda serata di ieri e anche nella mattinata odierna. In un primo approfondimento avevamo già segnalato la tipologia di errore visualizzato dagli utenti ai quali gli strumenti “crashavano” all’improvviso o non si aprivano del tutto. Era già stata individuata poi una causa al malfunzionamento in Android Sistem Webview, di cui andavano subito disinstallati gliaggiornamenti. Al rimedio momentaneo, Mountain Viwew ha posto rimedio subito con il fix definitivo.

Indirettamente anche da Mountain View hanno ammesso che i problemi app Google che si chiudono da sole dipendono dal servizio Android System View. Un segnale chiaro in questa direzione è stato dato dall’aggiornamento tempestivo del tool fornito dagli esperti attraverso il Play Store. Questo andrà installato tempestivamente per risolvere del tutto le difficoltà riscontrate in queste ore.

I passaggi da seguire sono i seguenti: visitare il Play Store nella scheda dell’app Android System View, di certo già installata sullo smartphone. A questo punto bisognerà solo provvedere alla installazione della nuova versione 89.0.4389.105 rilasciata proprio in questa mattinata di oggi 23 marzo. Gli errori senza particolare ombra di dubbio, dovrebbero rientrare immediatamente essendo è stata eliminata a monte la causa dell’anomalia.

In riferimento ai problemi app Google odierni, oltre al passaggio già indicato, sarebbe anche il caso di provvedere ad un aggiornamento degli strumenti di Mountain View che hanno dato particolari problemi nelle ultime ore. Dunque di potrebbe procedere, ad esempio, all’installazione dell’ultima versione di Chrome ma anche Gmail, Google Meet e qualsiasi altro strumento di quotidiano utilizzo e di proprietà di Big G. In ultima istanza si potrebbe anche procedere al riavvio del telefono. Difficilmente i disservizi di queste prime giornate di autunno di ripresenteranno nel breve periodo, Google starà molto attenta ai suoi prossimi rilasci con eventuali bug.