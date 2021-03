Questo martedì 23 marzo si sta subito caratterizzando per problemi Gmail ma anche a diverse app Google. Accade che queste si chiudano da sole o che non si aprano del tutto. Di fatto molti servizi sono inibiti e non possono essere utilizzati da moltissimi utenti.

A dire la verità i primi problemi Gmail ma anche gli altri relativi a molte app Google si sono verificati per la prima volta nella tarda serata di ieri. In questa mattinata le anomalie si stanno moltiplicando di minuto in minuto, come segnalato anche attraverso il servizio Downdetector. Cosa succede più nello specifico? Ad esempio Gmail va in crash al tentativo di apertura e dunque non è possibile consultare la propria casella di posta ed espletarne le principali funzioni. Come già detto, sono coinvolte tutte le principali applicazioni di Mountain View in questo momento: tra queste anche Google Meet attualmente molto utilizzato per la didattica a distanza di studenti italiani più o meno giovani.

Al momento, c’è una soluzione momentanea che è possibile mettere in pratica trovandosi al cospetto dei problemi Gmail o di qualsiasi altra app Google in uso. Un rimedio sarebbe quello di cercare tra le applicazioni del telefono Android Sistem Webview e disinstallare i relativi aggiornamenti. Naturalmente si attende che ci sia anche qualche intervento da parte della stessa Google per ripristinare la situazione alla normalità.

Aggiornamento 8:50 – L’incidenza dei problemi Gmail ma anche alle app Google sta aumentando con il prosieguo della mattinata. C’era da aspettarselo con l’inizio delle attività lavorative e didattiche. I crash continuano a manifestarsi al tentativo di apertura delle app di servizio da smartphone, sia Android che iOS. Al contrario, servizi di posta elettronica come Gmail possono essere raggiunti da browser normalmente e senza particolari problemi. Da parte di Google non sono giunte comunicazioni relative alle motivazioni legate ai disguidi odierni.