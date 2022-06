Non si placano in queste ore i problemi GMAIL, in riferimento a coloro che non riescono ad accedere al proprio account di posta elettronica tramite la piattaforma Outlook. Dopo le prime informazioni condivise nella giornata di ieri, utili per comprendere che il disservizio non fosse circoscritto ad un numero limitato di utenti, proviamo a fare uno step ulteriore per l’utenza secondo cui non funziona il servizio. Magari analizzando quella che al momento appare come la soluzione più idonea ed efficace per mettersi alle spalle una volta per tutte le anomalie venute a galla tra mercoledì e giovedì mattina.

Focus sulla soluzione ai problemi GMAIL con Outlook: alcune istruzioni su cosa fare se non funziona

Dunque, in queste ore diventa fondamentale mettere a fuoco la potenziale soluzione ai problemi GMAIL con Outlook. Non dovrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo, ma di una procedura da seguire se non funziona l’accesso alla propria casella di posta elettronica. In primo luogo, provate ad accedere normalmente all’account, inserendo come di consueto le vostre credenziali. Nel momento in cui il login dovesse fallire, il sistema prevede che dopo un certo numero di tentativi arrivi una nuova email al vostro indirizzo secondario. Una sorta di alert di sicurezza.

Aprite il messaggio e selezionate il link posto al suo interno relativo all’opzione “Consenti l’accesso ad app meno sicure“. Si aprirà una pagina web all’interno della quale potrete modificare le vostre impostazioni di sicurezza. Inutile dire che dobbiate selezionare la voce tramite la quale abbasserete leggermente gli standard di protezione della vostra utenza, consentendo automaticamente ad Outlook di garantirvi successivamente l’accesso all’account GMAIL.

In alternativa, in caso di problemi GMAIL con Outlook, dovrete modificare le impostazioni del vostro account Google. A tal proposito, dovrete accedere a Gmail via desktop, selezionare il proprio profilo e poi la voce “Impostazioni“. Arrivati a quel punto, recatevi su “Accesso e sicurezza“, per poi attivare “Consenti app meno sicure”. Ancora non funziona?