C’è un bug di Gmail che stava dando un po’ di fastidio a qualche utente, anche se adesso sembra essere acqua passata. Può capitare che, di tanto in tanto, le applicazioni ed i servizi del colosso di Mountain View diano qualche problema, proprio come successo nelle scorse ore al client di posta elettronica. Gmail, infatti, insisteva nel mostrare un banner nella parte superiore della schermata chiedendo ai consumatori se desideravano continuare a ricevere messaggi dal mittente di turno.

Il banner informava, inoltre, i clienti che gli sviluppatori avrebbero gradito ricevere un feedback sul messaggio con l’obiettivo di stabilire se dovesse essere contrassegnato come spam (l’utente, a quel punto, doveva rispondere se sì o se no). Il problema nasce nel momento in cui il banner tende a comparire ad ogni email che si riceve, anche per quanto riguarda quelle inviate da mittenti noti (compresi negli avvisi di eventi sincronizzati con Google Calendar). Google ha fatto sapere di essere a conoscenza del problema, e che il bug interessa sia gli utenti di Gmail che quelli Enterprise ed è legato alle “email consegnate tra 2022-07-06 20:36 PDT – 2022-07-07 00:08 PDT“.

Il reparto tecnico di Big G ha anche ribadito che le nuovi messaggi consegnati dopo il tempo di impatto non avranno a che fare col malfunzionamento, e quindi non esibiranno alcun avviso. Se avete notato anche voi l’anomalia nella vostra casella di posta elettronica targata Gmail non temete: come detto, una volta finite le email ricevute nel lasso di tempo che Google ha segnalato, il client email tornerà a funzionare normalmente, non generando più questi strani avvisi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com