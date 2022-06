Gmail, il servizio di posta elettronica di Google, prosegue il suo lavoro per rendere sempre migliore la sua applicazione. Proprio nelle ultime ore sono state apportate interessanti novità, sia per quanto riguarda la versione web che quella per i dispositivi mobile con sistema operativo Android e iOS. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta. Il team di sviluppatori del produttore californiano ha postato un annuncio sul blog ufficiale, rivelando che ad alcuni utenti selezionati è stata attivata di default la nuova esperienza Gmail (che mesi fa era in sperimentazione). Tuttavia, questi utenti possono tornare alla versione precedente attraverso il menu delle impostazioni.

In pratica, su Gmail è stato introdotto un nuovo menu di navigazione che permette agli utenti di passare dalla posta in arrivo direttamente alle conversazioni indispensabili, partecipare a riunioni senza spostarsi da una scheda all’altra oppure aprire una nuova finestra, ed il tutto eseguito molto facilmente. Inoltre, gli sviluppatori del colosso di Mountain View hanno spiegato che coloro che dispongono solo di Gmail procederà con la sola configurazione del client nella nuova finestra di navigazione. In aggiunta, gli utenti che sfruttano servizi Gmail, Chat e Meet hanno la possibilità di selezionare le app che preferiscono inserire nel nuovo menu di navigazione, andando a rendere personale le app direttamente nelle impostazioni rapide.

Il nuovo menu di navigazione di Gmail include anche alcuni elementi di Material You, ovvero il nuovo linguaggio di design presentato nel corso dello scorso Google I/O e debuttato in concomitanza con Android 12. Questa interessante novità del servizio di posta elettronica di Google è in fase di rilascio e nei prossimi quindici giorni sarà già a disposizione degli utenti che utilizzano i seguenti servizi: Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Frontline, Nonprofits, G Suite Basic e Business, account personali Google e Google Workspace Individual.

