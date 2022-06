Da giorni vengono segnalati spinosi problemi Gmail, in riferimento a coloro che utilizzano il servizio di posta elettronica attraverso la piattaforma di Outlook. Una questione che abbiamo provato ad affrontare già nella giornata di ieri con un primo articolo, provando a fornirvi qualche soluzione preliminare. A tal proposito, credo sia utile tornare sull’argomento, in modo da mettere a disposizione del pubblico alcuni spunti per mettersi alle spalle una volta per tutte il disagio di questi giorni. Proviamo a capire come stiano evolvendo le cose per chi cerca una risposta a specifiche domande da circa 48 ore a questa parte.

Ci sarebbe un modo per risolvere problemi Gmail con Outlook in quattro passaggi rapidi

Fondamentalmente, secondo i feedback che ho avuto modo di raccogliere questa mattina, pare ci sia un modo per mettersi alle spalle una volta per tutte i problemi Gmail con Outlook in quattro passaggi. Una volta effettuato il login via web alla gestione del proprio account Google ed essersi recati all’interno della sezione Sicurezza, dovremo attivare la tanto chiacchierata Verifica in due passaggi, di cui si parla tanto da alcune settimane a questa parte. Per portare a termine l’operazione, gli utenti dovranno limitarsi a seguire la procedura guidata.

Andando avanti, dovremo accedere al menù “Password” per le app, per poi selezionare Posta Computer Windows. Cruciale, arrivati a questo punto, utilizzare la password generata come password del proprio account nel client Outlook. Viene sottolineato dagli utenti che hanno superato i problemi Gmail con Outlook tramite questa procedura che, una volta impostata, la password non sarà più visibile. Per questo motivo è opportuno appuntarla e memorizzarla, evitando di doverla nuovamente impostare in futuro.

Insomma, provate a seguire queste dritte per mettervi alle spalle i problemi Gmail con Outlook. A voi come stanno andando le cose in questi giorni?

