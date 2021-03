Ci sono alcuni segnali molto chiari che dobbiamo prendere in esame oggi 23 marzo, per quanto concerne le probabili strategie di Apple sull’uscita dell’iPhone 13. Dopo esserci concentrati su questioni più tecniche, come abbiamo avuto modo di osservare non molto tempo fa sul nostro magazine, non possiamo certo snobbare il tema della data di uscita. Il Covid si fa ancora sentire e condiziona le nostre vite, ma anche quella dei produttori di smartphone in questo 2021 ancora complicato.

Vedere per credere il caso di Huawei, se pensiamo al fatto che con ogni probabilità non toccheremo con mano la nuova serie Huawei P50 prima del mese di maggio. Chiaro che, in un contesto di questo tipo, sia tutt’altro che assurdo pensare ad uno slittamento per iPhone 13, almeno sulla carta. Già, perché le indiscrezioni trapelate in rete questo martedì mi inducono ad essere moderatamente ottimista sul fatto che Apple non dovrebbe accumulare particolari ritardi rispetto alla sua normale tabella di marcia. Proviamo, pertanto, a fare il punto della situazione.

Quanto manca all’uscita dell’iPhone 13

Vedere per credere quanto è stato riportato nelle ultime ore da Mac Rumors sulla vicenda. In sostanza, secondo l’analista di Wedbush Dan Ives, l’uscita del nuovo iPhone 13 dovrebbe avvenire come sempre durante il mese di settembre, seguendo la normale tempistica di Apple che abbiamo imparato a conoscere in questi anni. Provando a scendere ulteriormente in dettagli, la vera e propria disponibilità attualmente dovrebbe essere prevista a partire dalla terza settimana del mese.

Tuttavia, lo stesso Ives ha affermato che esiste la possibilità che il lancio possa essere posticipato all’inizio di ottobre. Dunque, sarà necessario monitorare la situazione con grande attenzione, sperando che non ci siano ulteriori imprevisti in grado di scombussolare i piani di Apple. L’uscita dell’iPhone 13, comunque, ad oggi non è in discussione e soprattutto non prevede particolari ritardi sulla tabella di marcia solitamente concepita dalla mela morsicata.