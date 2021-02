Potrebbe esserci una piccola rivoluzione, dal punto di vista della scheda tecnica, con il nuovo iPhone 13. Dopo le indiscrezioni che vi abbiamo riportato non molto tempo fa anche sul nostro magazine, oggi 25 febbraio sono venute alla luce le prime voci inerenti il processore che potremmo toccare con mano attraverso i melafonini 2021. In linea con le aspettative di utenti e addetti ai lavori, il focus in fase di progettazione da parte della mela morsicata potrebbe andare proprio in direzione del 5G.

Grosse novità coi processori dell’iPhone 13 in vista del 5G

In un contesto del genere, diventa molto importante riportare alcune indiscrezioni condivise da Digitimes. A detta della fonte, Apple utilizzerà il modem Snapdragon X60 5G di Qualcomm, nell’ambito di un processo produttivo che vedrà Samsung gestire la produzione del chip. Nel caso in cui la decisione dovesse essere effettivamente quella di utilizzare il modem X60, i device appartenenti alla famiglia degli iPhone 13 sarebbe anche in grado di “lavorare” dati 5G da entrambe le bande mmWave e sub-6GHz.

In tanti ricordano ancora le dispute legali tra i due brand, ma nel 2019 Apple e Qualcomm hanno risolto una battaglia, raggiungendo un accordo di fornitura di chipset pluriennale. Una vera e propria svolta, visto che quell’accordo ha aperto la strada a Apple per utilizzare i modem 5G di Qualcomm. Staremo a vedere nei prossimi mesi quali saranno gli effetti pratici della mosse da parte del colosso di Cupertino, nel tentativo di rispondere a Samsung e Huawei.

Vi ricordo che il modem X65 è il primo 10 Gigabit 5G per smartphone che, almeno sulla carta, consente velocità teoriche dei dati fino a 10 gigabit al secondo. Sarebbe senza ombra di dubbio un grosso colpo per Apple. Vedremo quali saranno le mosse per assicurare un importante valore aggiunto all’iPhone 13 nei prossimi mesi.