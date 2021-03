Sta circolando una nuova catena su WhatsApp in Italia, considerando il fatto che in rete sia possibile imbattersi nei messaggi di chi parla di anniversario Coop. Il numero 60 per la precisione, la cui celebrazione pare metta in palio un buono regalo pari addirittura a 100 euro, secondo quanto vi abbiamo riportato questa mattina con il nostro approfondimento. Un anno fa, di questi tempi, si parlava delle grandi catene che operano in Italia soprattutto in termini di spesa online, per fronteggiare i problemi della pandemia, ma stamane evidentemente dobbiamo andare oltre.

Diffidate della celebrazione di 60° anniversario Coop il 22 marzo

Un po’ come osservato anche con Esselunga lo scorso fine settimana, occorre assolutamente diffidare delle false informazioni che ci arrivano su WhatsApp a proposito della presunta celebrazione del tanto atteso 60° anniversario Coop il 22 marzo. Il messaggio in questione, infatti, ci parla di un avvenimento tramite il quale tutti potranno ottenere un succulente buono da spendere tramite la nota catena. Come? Ovviamente rispondendo alle domande dell’immancabile questionario fissato nella pagina di atterraggio.

Al termine del botta e risposta, alla vittima della truffa vengono richiesti dati relativi a conto o carta, per procedere con il pagamento di una piccolissima quota. Necessaria per ricevere il buono in questione. Purtroppo, proprio in quei minuti si concretizzerà una truffa che rischia di prosciugare il vostro credito. Ho chiesto informazioni all’azienda, per avvisare della fake news in circolazione e nella speranza che possano diramare un comunicato ufficiale in merito.

Uno step fondamentale, in modo che tu sappiano del pericolo relativo al finto anniversario Coop con 100 euro in regalo. Qualora abbiate ricevuto messaggi di questo tipo, avvisate immediatamente chi lo ha mandato, in quanto lui o lei in primis sono in pericolo. Fateci sapere se vi siete trovati in situazioni di questo tipo negli ultimi tempi.