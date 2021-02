NCIS: New Orleans cancellata. Duro colpo questa mattina per i fan della serie ma anche per Rai2 che tra repliche e prime visioni dovrà mettere un po’ di ingegno per coprire il vuoto che lascerà a partire dal prossimo anno. Il dramma procedurale nonché spin-off della famosa e longeva NCIS (giunta ormai alla diciottesima stagione) si concluderà con la sua settima stagione il cui finale andrà in onda, salvo cambiamenti, il prossimo 16 maggio su CBS.

Lo show ha portato sullo schermo le storie e i casi dell’agente Dwayne “King” Pride (Scott Bakula) e della sua squadra nel Big Easy mentre indagano sui crimini che vedono coinvolti il personale militare. Al suo fianco c’erano anche Vanessa Ferlito, Necar Zadegan, Charles Michael Davis, Rob Kerkovich, Daryl “Chill” Mitchell, Chad Gomez Creasey¸ Ron McGhee, e tanti altri, e adesso toccherà a loro, tutti insieme, dire addio alla serie.

I primi a commentare la cancellazione di NCIS: New Orleans sono stati i produttori esecutivi Christopher Silber e Jan Nash: “È stato un nostro sincero piacere e onore lavorare a questo show e con questo incredibile cast e troupe per oltre 150 episodi. Per quanto siamo delusi di vedere la fine di NOLA , non potremmo essere più orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto e siamo grati alla spettacolare e resiliente Crescent City che ci ha abbracciati per sette anni meravigliosi”.

Lo stesso Bakula, star dello spettacolo, ammette che gli mancherà lo show ma non sembra avere un tono polemico in questo addio, almeno non per ora: “Triste porre fine alla nostra storia d’amore con questa città fenomenale, ma sono molto grato a tutti gli amici che abbiamo conosciuto lungo la strada”.

Cosa ne sarà della programmazione italiana? Al momento NCIS New Orleans è andata in onda con i primi episodi della sesta stagione su Rai2 lo scorso autunno ma tornerà in primavera per concludere la sua corsa, salvo cambiamenti. Questo significa che per la settima e ultima stagione dovremo attendere il prossimo autunno, almeno per la prima parte, mentre il finale potrebbe andare in scena nel 2022, magari proprio in primavera.