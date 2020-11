La diciottesima stagione ha appena debuttato su CBS toccando quota 400 episodi, ma Mark Harmon guarda già a NCIS 19: l’attore e produttore esecutivo del procedural sul Naval Criminal Investigative Service della Marina americana spera in un ulteriore rinnovo per il lungo format che l’ha reso uno dei volti più popolari della tv generalista.

L’interprete di Gibbs punta sul fatto che la storia di NCIS sia un caso quasi unico: “Conosco solo due spettacoli più lunghi del nostro e basta” ha dichiarato a EtOnline in occasione del 400° episodio. E in effetti si tratta della terza serie più longeva tra i procedural televisivi, subito dopo il franchise di Dick Wolf Law & Order: SVU (ora a 22 stagioni) e Law & Order (20 stagioni). Ma sul rinnovo di NCIS 19 Harmon non si sbilancia, per ora: “So che si è parlato di diverse cose ma per quanto riguarda il futuro a partire da adesso, ancora non lo so“.

Per l’attore e produttore, una conferma di NCIS 19 da parte di CBS significa che molti lavoratori avranno ancora un impiego, cosa non scontata in questo periodo storico per il settore dello spettacolo. In quanto produttore esecutivo della serie, Harmon ha a cuore anche il fatto che da questa produzione dipendono centinaia di persone che vi lavorano. Per la stagione 18, ad esempio, cast e troupe saranno costretti a ridurre la quantità di lavoro a causa della pandemia, girando solo 16 episodi a fronte dei 24 previsti normalmente. La speranza è di tornare alla normalità per la prossima stagione, con NCIS 19.

È stato uno shock per alcune persone. Normalmente ne facciamo 24 all’anno. Le mie preoccupazioni riguardano una troupe che si aspetta di fare più spettacoli di quanti in realtà ne farà e questa è una perdita, e di quella perdita bisogna prendersi la responsabilità in qualche modo e… si spera che ci sarà una stagione oltre a questa con cui guardare avanti verso un futuro in cui non indosseremo le maschere e forse non faremo di nuovo stagioni accorciate. Torneremo a un ordine completo.

Questo, dunque, l’auspicio di Mark Harmon per NCIS 19: una stagione completa che riporti la produzione a quota 24 episodi come nell’epoca pre-Covid. Per ora CBS non ha ancora annunciato il rinnovo della serie – in genere lo si fa in primavera – ma a giudicare dal riscontro che ancora oggi ottiene il procedural, visto che resta la serie più vista della rete, il suo ritorno anche nella stagione 2021/2022 sembra scontato. In Italia NCIS 18 arriverà ad aprile 2021.