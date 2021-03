Jack Sloane ha lasciato l’NCIS con l’ottavo episodio della diciottesima stagione. Come noto, Maria Bello ha lasciato il cast al termine del suo contratto triennale e il suo personaggio è uscito di scena tra romanticismo ed eroismo.

(Attenzione Spoiler!)

La trama dell’episodio con cui Jack Sloane ha lasciato l’NCIS è ambientata perlopiù in Afghanistan: quando uno scuolabus viene trovato vuoto, con l’autista morto, l’unico indizio trovato sul luogo del delitto è la scritta sulla finestra “Sloane NCIS”. I talebani hanno rapito le ragazze a bordo per impedire loro che andassero a scuola e a lasciare quella richiesta d’aiuto sul finestrino è stata l’accompagnatrice delle alunne, Darya (Sara Emami), una prigioniera che aveva portato cibo e acqua a Jack quando l’agente dell’NCIS era stata tenuta in ostaggio in Afghanistan. Il caso arriva all’NCIS e Sloane e Gibbs decidono di partire per indagare sul rapimento delle ragazze, sebbene non si tratti della stretta competenza del team.

Inizia così l’indagine al termine della quale Jack Sloane ha lasciato l’NCIS: un caso che mette Gibbs e Sloane a dura prova, sia per i ricordi dolorosi che legano la psicologa forense all’Afghanistan sia perché l’ex capo sa che la sua collega è in cerca di un cambiamento di vita, ma finora ha cercato di ignorarlo. I due portano a segno la missione salvando le vittime del rapimento ma a quel punto a Gibbs diventa chiaro che Jack non tornerà a casa con lui e resterà in Afghanistan per contribuire alla lotta contro il terrorismo interno.

Questo il monologo della scena finale con cui Jack Sloane ha lasciato l’NCIS, di fronte ad un Gibbs affranto dall’imminente addio.

Ho adorato il mio periodo nell’NCIS, ma non hai più bisogno di me. Non appartengo a una scrivania. Non l’ho mai fatto. E hai ragione, stavo correndo. Non voglio più farlo. Penso di poter fare la differenza qui. Voglio fare la differenza qui. E so che lo capisci. Chiamerò tutti quando sarò pronta. E quanto a te, se mai vorrai venirmi a trovare…

Il monologo di Sloane viene interrotto da Gibbs con un bacio, atteso dal pubblico di NCIS ormai da tre anni, ma poi Jack Sloane ha lasciato l’NCIS definitivamente. Nella trama del nono episodio già non c’è più traccia del personaggio di Sloane, visto che “il team dell’NCIS si tuffa nel competitivo mondo dei food truck dopo aver trovato un uomo congelato a morte sul retro di uno di essi“.

La stagione 18 di NCIS arriverà in Italia ad aprile su Rai2.