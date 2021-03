Dopo la presa di posizione di Elton John arriva anche la replica di Elodie contro il Vaticano. La sua risposta è comparsa in un commento pubblicato sotto un post del profilo Instagram di Repubblica e ha già fatto strage di like.

La Santa Sede e i matrimoni gay

L’argomento, ovviamente, è l’unione tra persone dello stesso sesso che la Chiesa ha bocciato nuovamente. La “novità” arriva dal responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium. In alcuni Paesi dell’Europa esistono sacerdoti che da anni hanno iniziato a officiare matrimoni tra persone omosessuali, e la Santa Sede ha ribadito la sua posizione nelle ultime ore.

Il dicastero, nelle persone del cardinale Luis Ladaria e dell’arcivescovo Giacomo Morandi ha risposto al quesito sulle unioni omosessuali con una nota in cui viene definita “illecita” qualsiasi benedizione all’indirizzo di tali unioni. Benedire una coppia omosessuale, dunque, risulta illecito per Mater Ecclesiae.

Il messaggio di Elodie contro il Vaticano

Su questo aspetto si basa il messaggio di Elodie contro il Vaticano: “Per fortuna la gente continuerà ad amarsi pur non avendo la ‘benedizione’ del Vaticano”.

Per il momento l’artista di Andromeda non ha pubblicato post a tema sui suoi canali social, né ha proseguito con la conversazioni sotto il post di Repubblica, ma non si escludono nuovi interventi per rimanere sull’argomento.

In più occasioni gli artisti si sono espressi a favore dell’amore universale e contro ogni pregiudizio e discriminazione. A tal proposito la nota del Vaticano vuole precisare che non si tratta di discriminazione, ma considerare illecita la benedizione delle unioni omosessuali è sufficiente per scatenare l’indignazione sui social.

Al messaggio di Elodie contro il Vaticano hanno risposto tanti follower per condividere la sua posizione e commentare la notizia partendo proprio dalle parole dell’artista: si è creato, in questo modo, un dibattito su una questione che ancora non ha soluzione.