Elton John contro il Vaticano per il rifiuto di benedire le unioni gay. La Congregazione della Dottrina della Fede ha emesso alle scorse ore un nuovo decreto per guidare le azioni dei sacerdoti nei confronti delle unioni omosessuali.

Si legge che viene considerato un atto illecito la benedizione delle coppie gay. La Chiesa si professa quindi, ancora una volta, contro le unioni omosessuali: gli omosessuali sono considerati peccatori dinanzi a Dio. Per questo motivo, la decisione è quella di vietare ai sacerdoti di benedire le coppie gay, gesto che costituirebbe un illecito per il Vaticano.

Non è ammesso il riconoscimento religioso delle unioni gay in quanto il matrimonio tra uomo e donna fa parte delle volontà del Signore che non contempla, nelle Sacre Scritture, unioni di natura differente. L’unione tra uomo e donne è inoltre finalizzata alla procreazione, motivo per cui i matrimoni omosessuali non rientrano nel piano di Dio per il mondo terreno.

Un tweet di Elton John contro il Vaticano ha già fatto il giro del mondo. L’artista critica aspramente la decisione del Vaticano, sulla quale è apposta la firma di Papa Francesco. Si interroga sui motivi degli investimenti ingenti nel film Rocketman paralleli alla condanna delle unioni gay.

“Come può il Vaticano rifiutare di benedire i matrimoni dei gay in quanto “peccatori” e felicemente trarre profitti dai milioni investiti in Rocketman, il film che celebra la mia felicità dopo il matrimonio con David?”, una domanda lecita, destinata a rimanere senza risposta.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” – a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd — Elton John (@eltonofficial) March 15, 2021

“Come può il Vaticano rifiutarsi di benedire i matrimoni gay perché sono ‘peccatori’, ma nel frattempo trarre felicemente un profitto dall’investimento di milioni nel film Rocketman, un film che celebra il fatto che abbia trovato la mia felicità grazie al matrimonio con David?“.

Secondo quanto riporta The Daily Beast, il Vaticano ha infatti investito in progetti come Men in Black: International e proprio Rocketman, film che ha poi incassato 192 milioni di dollari ai box office a fronte di un budget di 40 milioni. Elton John ha inoltre vinto un premio Oscar grazie al brano originale (I’m Gonna) Love Me Again, composto in collaborazione con Bernie Taupin.https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?creatorScreenName=movieplayer_it&dnt=false&embedId=twitter-widget-0&frame=false&hideCard=false&hideThread=false&id=1371491490552221697&lang=en&origin=https%3A%2F%2Fmovieplayer.it%2Fnews%2Felton-john-critica-vaticano-condanna-nozze-gay-ma-investe-rocketman_95240%2F&siteScreenName=movieplayer_it&theme=light&widgetsVersion=e1ffbdb%3A1614796141937&width=550px