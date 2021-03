Batwoman 2 ci sarà ma senza Ruby Rose. Ormai i fan lo sanno da tempo, da quando la stessa attrice ha annunciato che avrebbe lasciato il suo ruolo per non rimanere impelagata a lungo tempo in un progetto così impegnativo. Da allora lei ha già messo insieme tre nuovi film ma negli ultimi giorni si è detta pronta a tornare sui suoi passi se ce ne sarà l’occasione e i fan sognano già di riaverla indietro, insieme alla sua Kate Kane, nella terza stagione della serie. Solo un sogno? Forse, ma quello che è certo è che per il secondo capitolo i fan dovranno fare a meno di lei e dei suoi intricati rapporti personali.

Batwoman 2 attualmente è in onda negli Usa e dal 6 aprile sarà in onda in Italia su Premium Action e questo significa che da sabato prossimo su Italia1 i protagonisti della serie lasceranno il posto a The Flash. Ma cosa ne sarà di questo finale? L’appuntamento è fissato per oggi pomeriggio a cominciare dalle 13.45 con ben tre episodi dal titolo Se tu crederai in me, io crederò in te, Un segreto molto ben custodito e Oh, Mouse! in cui un nuovo membro si unisce alla squadra di Batwoman e lei decide di recuperare il diario di Lucius.

Quando i membri dell’intellighenzia di Gotham iniziano a scomparire, Jacob e i Corvi vanno alla ricerca della nuova minaccia omicida per la città. Ormai passato un po’ di tempo, Alice decide di far diventare Tommy Elliot il grande playboy miliardario Bruce Wayne. Il finale di Batwoman è arrivato in piena pandemia quindi qualcosa potrebbe lasciare il pubblico un po’ appeso o deluso e lo sarà ancora di più quando capirà che la storia della nostra Kate Kane si concluderà con questi tre episodi.

In Batwoman 2 sarà un’altra persona a prendere il suo posto, un’altra storia sarà raccontata e per la prima volta avremo a che fare con una Batwoman di colore, Javicia Leslie alias Ryan Wilder.