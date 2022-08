Jordan Elsass lascia Superman e Lois. Brutte notizie per i fan della serie che avevano imparato ad amare il Jonathan Kent di Elsass e che adesso dovranno farne a meno dopo due stagioni. A quanto pare l’attore non tornerà sul set per le riprese della terza stagione, in onda dal 2023, ma non sono ancora ben chiari i motivi visto che si parla di questioni ‘personali’.

Secondo quanto rivelato dalla Warner Bros. TV martedì sera. Elsass, che era stato scelto per il ruolo regolare di Jonathan Kent, il figlio di Clark Kent7Superman (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch), non tornerà ma questo non significa che il suo personaggio uscirà di scena, anzi. Il ruolo di Jordan Elsass dovrebbe essere affidato ad un altro ma al momento non c’è ancora il nome del sostituto.

i problemi personali riferiti dall’attore potrebbero essere legati proprio al ‘posto di lavoro’, almeno secondo Variety, visto che Elsass non si è presentato a Vancouver entro la scadenza data dallo studio. Al momento l’attore tace sui social e non ha ancora detto la sua riguardo questo addio ma i fan sono già pronti a capire cosa succederà e, soprattutto, cosa verrà a galla sul suo addio nei prossimi giorni.

In precedenza l’attore aveva parlato bene del suo personaggio e del suo ruolo ad Entertainment Weekly confidando: “È stato così divertente entrare in quello spazio mentale. Voglio dire, ti senti davvero potente… Interpretare Jon El, sicuro di sé e oscuro, è proprio come essere Joker, penso che ci sia una grande somiglianza…”. Che sia stata la maledizione del Joker ad abbattersi su di lui?

Sul set di Superman e Lois si continua a lavorare alla terza stagione mentre su Italia1 continuano ad andare in onda gli episodi della prima stagione il cui finale è previsto per il prossimo 20 agosto.