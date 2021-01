Batwoman 2 prende il via negli Usa e ad aprile andrà in onda anche in Italia su Mediaset Premium e il pubblico non può far altro che prendere o lasciare. La mitica storia di Kate Kane, della sua famiglia e di Alice è stata interrotta prima dalla pandemia e poi dalla voglia di Ruby Rose di non rimanere impelagata in questo personaggio e in questa serie per molto tempo e così i fan adesso devono fare i conti con quello che, in parte, è un riavvio che vedrà Javicia Leslie nei panni di Ryan Wilder, la nuova Batwoman, con buona pace dei fan.

Il debutto della nuova eroina di Gotham City è avvenuto qualche ora fa negli Usa e non tutti i fan sono rimasti delusi, anzi. Sembra che, mettendo da parte la questione “reboot” e anche il fatto che la Leslie sia la prima Batwoman di colore il che snatura un po’ la storia del personaggio DC, i fan abbiamo accolto bene il suo debutto. I complimenti sui social non sono mancati soprattutto per il suo approccio e per essere entrata subito in azione a cominciare proprio dall’uscita di scena di Kate Kane.

ATTENZIONE SPOILER!

Il primo episodio di Batwoman 2 si apre proprio da lei e da un fantomatico aereo che la stava portando indietro da National City. Kate era volata da Kara per parlare della kryptonite trovata ma il suo volto di rientro si era schiantato al suolo. L’unica cosa che di lei ha trovato Ryan è proprio la borsa con dentro il suo costume che lei inizia ad indossare. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per tutti i protagonisti legati a Kate. Se Sophie riceve una lettera in cui la sua dolce metà ammette i suoi sentimenti ma anche il fatto di essere Batwoman, Alice incontra Jacob per dirgli lo stesso ma senza molto successo. Luke si sente in colpa perché lui, in qualche modo, ha dato il via alla catena di eventi che ha portato Kate su quel volo, ma sullo sfondo rimane la questione rovente: cosa è successo a Kate Kane?

Naturalmente di lei non c’è traccia quindi non sappiamo ancora se è davvero morta (anche se gli sceneggiatori avevano già annunciato che non l’avrebbero uccisa) o se qualcuno l’ha portata via, ma chi? La prima risposta sembra essere Safiyah Sohail. Sophie è convinta che sia stata lei a prenderla di mira per via della liason tra Kate e Julia Pennyworth, e lo stesso pensa Alice che nella scena finale dell’episodio, sembra avere la sua risposta, con una nota minacciosa di Safiyah che proclama “Adesso siamo pari”.