I tempi sono maturi per chiedersi se Superman & Lois 2 ci sarà oppure no visto che oggi, 20 agosto, su Italia1, andrà in onda il finale della prima stagione. Le notizie che arrivano dagli Usa sono confortati visto che grazie al ritardo della messa in onda non solo sappiamo che Superman & Lois 2 ci sarà ma che ci sarà anche una terza stagione, e allora cosa dobbiamo aspettarci da questo finale?

Le anticipazioni degli episodi in onda oggi su Italia1 rivelano che Superman fa visita a Morgan Edge. Intanto, Lois e Chrissy lavorano insieme a un articolo mentre Jonathan trova una gradita distrazione durante un giorno di scuola molto stressante. Lois è preoccupata dal legame che si sta creando tra Jordan e Sarah mentre Clark passa a trovare Lana. Jonathan e John Henry legano sempre di più.

ATTENZIONE SPOILER!

La vera sorpresa arriverà però nel finale visto che un arrivo sconvolgente legherà ancora una volta la serie con Tyler Hoechlin all’Arrowverse e al possibile viaggio tra mondi, cosa succederà di preciso? Nel finale della prima stagione, Lois userà il dispositivo Tel-Loc per entrare nella mente sradicata di Jordan e aiutarlo a superare il possesso di Zeta-Rho. Nel frattempo, Superman ha collaborato con Steel, alias John Henry Irons, per depotenziare Morgan Edge/Tal-Rho ma proprio quando tutto si calmerà, ecco cambiare la rotta di tutto: la figlia di John Henry e Lois, Natalie (Tayler Buck), si schianta nella fattoria di Smallville.

Il suo arrivo non solo solleverà interrogativi per la famiglia Kent ma anche per l’intero Arrowverse. Questo significa che è ancora una volta possibile viaggiare tra mondi paralleli? Il resto lo scopriremo questa sera su Italia1.