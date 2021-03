Ruby Rose pronta a tornare in Batwoman? La terza stagione della serie sembra ormai certa dopo questo anno di rodaggio del suo nuovo personaggio ma all’orizzonte tutti sognano ancora il ritorno della Kate Kane originale, l’unica capace a far battere il cuore dei fan che hanno apprezzato e amato. La prima stagione è stata ben diversa dalla seconda e non solo per via di Ruby Rose, che molti hanno criticato per la sua recitazione monotona, ma anche per la storia ben costruita intorno ad Alice e al loro rapporto, è possibile che tutto questo torni sullo schermo?

A rispondere a questa domanda è la stessa attrice che rilancia: “Mi sto lanciando in altri ruoli, penso di aver girato circa tre film da allora, ma tornerei, lo farei assolutamente. Non penso che servirebbe alla storia perché penso che costruire la nuova Batwoman sia più importante che tornare troppo indietro con Kate Kane, ma ovviamente lo farei, farei assolutamente tutto ciò che vogliono a questo punto“.

Inutile dire che in questo momento le sue dichiarazioni cozzano un po’ con la sua voglia di scappare due anni fa da Batwoman quando ha annunciato di sentirsi un po’ fuori per impegnarsi giornalmente con un ruolo in una serie tv, perché adesso questa voglia di tornare? Al momento gli ascolti della serie non sono dei più positivi ma lei stessa interviene a difesa del lavoro fatto rivelando anche di non aver visto molto: “Non ho visto tutto, ma ho visto un paio di episodi, e penso che il modo in cui lo stanno gestendo sia bellissimo. Penso che sia il suo momento di brillare”.

Brillerà ancor di più con il suo ritorno, ne siamo certi e magari potrebbe farlo già nel finale di questa seconda stagione strizzando l’occhio ala terza.