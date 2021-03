L’episodio sui vaccini di South Park sbarca anche in Italia a 48 ore di distanza dalla messa in onda americana. Con la sua solita irriverenza e il suo tagliente sarcasmo, la serie animata creata da Matt Stone e Trey Parker nel 1997 continua a raccontare il mondo ai tempi della pandemia, dopo lo speciale dello scorso autunno dedicato al Covid e all’uso delle mascherine.

L’episodio sui vaccini di South Park, della durata di un’ora, sarà trasmesso in versione originale sottotitolata in italiano alle 23 su Comedy Central, disponibile al canale Sky 128 e alle 23.40 su MTV, canale Sky 130. Lo speciale sarà anche visibile in streaming su NOW TV.

Venerdì 19 marzo, lo speciale andrà in onda sia in versione sottotitolata che doppiata in italiano sempre agli stessi orari.

L’episodio sui vaccini di South Park inizia come uno qualsiasi con Cartman che fa uno dei suoi scherzi all’insegnante di turno, la Nelson, costringendola ad andarsene. Il signor Garrison viene quindi reintegrato, anche se non viene accolto come vorrebbe dopo il suo controverso periodo “presidenziale” – infatti in classe viene accompagnato dai Servizi Segreti. Intanto, i ragazzi si sentono in colpa per quanto accaduto con la signora Nelson ed escogitano un piano per farla riassumere a scuola. Dato che il vaccino è l’unico modo per riuscire a ottenere quello che vogliono, Carter, Kyle, Stan, Kenny e gli altri chiedono aiuto a una vecchia signora. Ovviamente il piano va ben oltre le aspettative perché tutti in città iniziano a chiedere ai ragazzi di aiutarli ad avere la precedenza sulle vaccinazioni…

Nell’episodio non mancano i soliti riferimenti all’attualità in pieno stile South Park: dall’organizzazione cospirativa QAnon alla Hollywood liberale e progressista, con apparizioni di Oprah Winfrey, ma anche i divi del cinema Tom Hanks e Goerge Clooney fino al neo presidente eletto Joe Biden.

Ecco il promo dello speciale in lingua originale: