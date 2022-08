Il finale di Schitt’s Creek 6, che coincide con quello della serie, arriva in prima tv in chiaro in Italia il 29 agosto, mettendo termine anche in Italia alla programmazione della comedy. Composta da 14 episodi, la sesta ed ultima stagione è stata trasmessa in Canada su CBC Television già nel 2020, mentre in Italia è stata diffusa in anteprima assoluta da Mediaset Infinity lo scorso novembre 2021. In seguito l’intera serie è stata trasmessa dal canale 49 del digitale terrestre, Italia2, arrivando alla conclusione il 29 agosto 2022.

Il finale di Schitt’s Creek 6 ruota intorno all’atteso matrimonio tra David e Patrick, ma negli episodi precedenti, oltre ai preparativi delle nozze, a tenere banco sono anche gli altri personaggi che si ritrovano ad affrontare diverse scelte che cambiano la vita.

L’appuntamento col finale di Schitt’s Creek 6 è a partire dalle 21.10 su Italia2. Ecco le trame de quattro episodi che chiudono la stagione e con essa l’intera serie, dall’undicesimo al quattordicesimo.

6×11 – L’Addio Al Celibato

È arrivato il giorno dell’addio al celibato organizzato da Stevie. Per andare incontro ai desideri sia di David che di Patrick, Stevie ha prenotato una sala per la sera dove bere in abbondanza…

6×12 – La Presentazione

Johnny, Stevie e Roland, tutti molto agitati, partono alla volta di New York per presentare il loro progetto ad Advantage Capital, la società gestita dall’ex assistente di Johnny, Mike Morrison…

6×13 – Fate Girare La Notizia

John, Moira, Alexis e David hanno deciso di trasferirsi a New York, ma presto alcuni cambiamenti rimettono in discussione la loro scelta. Moira viene chiamata per recitare nel reboot di Sunrise Bay…

6×14 – Lieto Fine

È il giorno del matrimonio di David e Patrick, ma le intemperie rovinano la location all’aperto scelta dai due sposi.

Il finale di Schitt’s Creek 6 chiude una serie che ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, fino a vincere a sorpresa nel 2020 l’Emmy Award come miglior serie tv commedia, in aggiunta a ben undici Canadian Screen Awards. In Italia è disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

