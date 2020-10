Arriva anche in Italia l’episodio sul Covid di South Park. Mancava solo l’irriverente serie animata, creata da Trey Parker e Matt Stone, a parlare della pandemia, e lo ha fatto nel suo modo politicamente scorretto in uno speciale andato in onda nella notte negli Stati Uniti.

L’episodio sul Covid di South Park sarà disponibile anche nel nostro Paese. Comedy Central, canale 128 di Sky (anche in versione +1) manderà in onda lo speciale sulla pandemia dalle ore 23:00 – e in streaming su Now Tv. L’episodio ha la durata di 47 minuti ed è introdotto dal personaggio di Randy, il papà del piccolo Stan. A scuola, invece, i bambini devono vedersela con le nuove misure di protezione: plexiglass intorno ai banchi, mascherine, gel igienizzante e ovviamente distanziamento sociale. Unico a ribellarsi, l’inguaribile Eric Cartman che si rifiuta di sottostare alle norme e tenta di ribellarsi.

In un colpo solo, l’episodio ha preso di mira l’amministrazione del Presidente Donald Trump, presentato con fattezze animate mentre si aggira per lo Studio Ovale rifiutandosi di rispondere agli esperti di Covid. South Park ha affrontato anche la scottante tematica della violenza della polizia, iniziata dopo la morte dell’afroamericano George Floyd, che ha provocato un’incessante ondata di proteste e manifestazioni in tutto il Paese. South Park non ha risparmiato neanche la Disney, presa di mira per il controverso film Mulan. Secondo le accuse, la casa di Topolino avrebbe violato i diritti umani girando gran parte della pellicola nella stessa provincia cinese, Xinijang, dove il governo ha creato dei campi di internamento allo scopo di ‘rieducare’ forzatamente la popolazione degli uiguri, una etnia turcofona di religione islamica.

Uno speciale scottante, dove non manca il solito umorismo dissacrante e il toccante quanto realistico messaggio finale che ha fatto commuovere milioni di spettatori negli USA.

L’episodio sul Covid di South Park resterà disponibile on demand su Now Tv fino ai prossimi giorni. Lo speciale anticipa la ventiquattresima stagione della serie animata, in onda prossimamente negli Stati Uniti e in contemporanea anche in Italia. La formula di rilascio resta invariata: prima la versione originale con sottotitoli a 24 ore dagli USA, mentre la settimana successiva lo stesso episodio sarà proposta in versione doppiata. Ecco il promo di Comedy Central: