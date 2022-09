Ted Lasso 4 per ora non è nei piani di Apple Tv+, che ha annunciato la fine della sua pluripremiata comedy con la terza stagione, ma senza dubbio la travolgente vittoria agli Emmy 2022 come Miglior Serie Commedia potrebbe rappresentare una tentazione verso il rinnovo.

Interrogato sulla possibilità che Ted Lasso 4 alla fine venga confermata dallo streamer di Apple, il protagonista Jason Sudeikis ha risposto in conferenza stampa cercando di dribblare le domande dei giornalisti sul futuro della serie.

Sudeikis non sembra contrario all’idea di Ted Lasso 4, anzi, ha speso parole d’elogio per l’intero team artistico, creativo e produttivo che ha fatto il successo della serie, premiata già 7 volte agli Emmy solo con la prima stagione. Al giornalista che gli ha chiesto se questa nuova vittoria possa aprire le porte ad una quarta stagione, Sudeikis ha risposto usando l’arma dell’ironia.

Non lo so, dipende da più fattori e non da me. La risposta è stata travolgente. Abbiamo un enorme gruppo di scrittori, attori, persone in produzione e post-produzione, tutti gettati nella jambalaya delle possibilità. Non potrei dire sì o no. So che questa parte dello spettacolo è come dovrebbe essere. Mi scuso per non averti dato una risposta diretta che è più utile per i titoli. E comunque anche se lo sapessi, non te lo direi.

Di sicuro il rinnovo di Ted Lasso 4 troverebbe il favore del cast artistico, che ha mostrato grande coesione ed entusiasmo. Come riporta Deadline, Sudeikis ha sottolineato questo aspetto anche commentando la vittoria nel backstage degli Emmy 2022. Lo stesso Sudeikis è stato protagonista della serata vincendo il secondo Emmy consecutivo come Miglior Attore Protagonista in una serie Comedy.

Ogni singola persona su questo palco va d’accordo, si supportano a vicenda, sia come artisti che come esseri umani. Ogni singolo giorno in cui ci vediamo, è semplicemente divertente. Le persone si prendono cura l’una dell’altra. Vogliono vedere il meglio l’uno per l’altro. Che motivo fantastico per fare una stagione 4, giusto?

Continua a leggere su optimagazine.com