Ted Lasso in Fifa 2023: proprio così, dal 30 settembre, Jason Sudeikis e il cast della serie Apple TV+ diventeranno personaggi “giocabili” nel videogame di prossima uscita, Ea Sports Fifa 23.

L’annuncio è stato dato da Electronic Arts Inc e Warner Bros. Interactive Entertainment, che hanno spiegato i dettagli del nuovo ingresso. In sostanza, i giocatori potranno scegliere di diverse modalità di gioco, tra cui Carriera, Calcio d’inizio, Amichevoli online e Stagioni online. Per Ted Lasso in Fifa 2023, i fan avranno la possibilità di sbloccare vari articoli della AFC Richmond (la squadra di calcio allenata dal protagonista della serie tv), tra cui divise, badge e bandiere.

Ecco come EA descrive la novità: “Ted Lasso, Coach Beard e le più grandi star della squadra dell’AFC Richmond, tra cui Jamie Tartt, Dani Rojas, Sam Obisanya, Roy Kent e Isaac McAdoo, saranno tutti autenticamente integrati in FIFA 23, insieme a Nelson Road, lo stadio di casa del club. Una delle grandi novità del gioco, potrai selezionare Ted Lasso come allenatore giocabile in modalità Carriera, oppure puoi gestire l’AFC Richmond scambiandoli in Premier League o in qualsiasi altro altra lega giocabile in modalità Carriera.”

Giocare con Ted Lasso in Fifa 2023 dovrebbe tenere occupati i fan almeno per un po’, in attesa della terza stagione, le cui riprese sono terminate. L’annuncio di Electronic Arts Inc e Warner Bros. Interactive Entertainment arriva a pochi giorni dalla cerimonia degli Emmy, in cui la serie Apple TV+ ha riconfermato il suo successo facendo incetta di premi.

Non si conosce ancora il futuro di Ted Lasso dopo la terza stagione. Il cast continua a girare intorno alla questione, dato che non c’è ancora l’ufficialità sulla fine della serie, almeno fino a quando la star della serie e co-creatore Jason Sudeikis non lo dirà apertamente.

Ecco il trailer per Ted Lasso in Fifa 2023:

