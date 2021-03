Il making of di WandaVision è il primo episodio di una nuova innovativa serie di speciali in stile documentario di Disney+. In ogni appuntamento si andrà dietro le quinte di uno degli show Marvel che arriveranno sulla piattaforma della casa di Topolino – il prossimo, in ordine di programmazione, sarà The Falcon and The Winter Soldier.

Nel making of di WandaVision vediamo Elizabeth Olsen, Paul Bettany e il team creativo di WandaVision mentre invitano gli spettatori dietro le quinte della loro emozionante serie. Gli spettatori guarderanno come il concetto sorprendente della produzione ha preso forma ispirandosi alle sitcom classiche.

Nello speciale, i fan assisteranno anche a come la troupe ha fatto di tutto per emulare i vari metodi cinematografici utilizzati durante i primi anni della televisione. Oltre a scoprire le sfide uniche e l’esito finale della messa in scena di un intero episodio di fronte a un pubblico in studio dal vivo.

Attraverso le interviste al cast e alle nuove arrivate nell’Universo Cinematografico Marvel, come Teyonah Parris e Kathryn Hahn, insieme ai grandi ritorni come Kat Dennings e Randall Park. Marvel Studios Assembled: Il dietro le quinte di WandaVision getta uno sguardo avvolgente alla prima, e probabilmente più insolita, serie in streaming dei Marvel Studios.

WandaVision di Marvel Studios unisce televisione classica e Marvel Cinematic Universe e vede protagonisti Wanda Maximoff e Visione, due individui dotati di super poteri che conducono vite di periferia idealizzate, che iniziano a sospettare che ogni cosa non sia come sembra.



WandaVision, la prima serie targata Marvel Studios, creata in esclusiva per Disney+, vede nel cast Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quello di Visione. Kathryn Hahn è Agnes e Teyonah Parris è Monica Rambeau, personaggio che è stato presentato al pubblico in Captain Marvel. Kat Dennings riprende il suo ruolo di Darcy da Thor e Thor: The Dark World, mentre Randall Park torna a vestire i panni di Jimmy Woo da Ant-Man and The Wasp. La serie è diretta da Matt Shakman mentre Jac Schaeffer è il capo sceneggiatore. Composta da nove episodi, WandaVision è disponibile su Disney+.

Ecco il trailer in italiano del documentario: