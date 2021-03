A Very English Scandal 2 ha trovato i suoi protagonisti e un nuovo scandalo da raccontare. Concepita come miniserie, la prima stagione ha esplorato la relazione proibita tra il politico Jeremy Thorpe (interpretato da Hugh Grant), appartenente al Partito Liberale, e il suo giovane amante Norman Josiffe (Ben Whishaw), un caso che scosse l’opinione pubblica.

La seconda stagione della serie antologica si concentrerà su una nuova storia, raccontando lo scandalo sessuale della Duchessa di Argyll, avvenuto nel corso del 1963. Dopo il loro ultimo viaggio insieme, il duca ottenne l’agenda della moglie e la consultò in segreto scoprendo un’ampia lista di amanti con i rispettivi appuntamenti. In particolare ci furono delle foto a incriminarla – e per questo venne denominato lo “Scandalo delle Polaroid senza testa” – in cui la Duchessa venne ritratta mentre praticava un atto sessuale su un uomo sconosciuto. Claire Foy e Paul Bettany interpreteranno rispettivamente la Duchessa e il Duca.

Ecco la sinossi di A Very British Scandal 2:

La storia racconta questo scandalo al fine di esplorare il clima sociale e politico della Gran Bretagna del dopoguerra, esaminando gli atteggiamenti nei confronti delle donne e chiedendosi se la misoginia istituzionale fosse diffusa all’epoca. Mentre i suoi contemporanei, la stampa e la magistratura cercavano di denigrarla, Margaret teneva la testa alta con coraggio e resilienza, rifiutandosi di andare in silenzio mentre veniva tradita dai suoi amici e pubblicamente vergognata da una società che si crogiolava nella sua caduta in disgrazia.

Sarah Phelps, la scrittrice britannica dietro gli adattamenti di Agatha Christie tra cui The ABC Murders e The Pale Horse, si occuperà della sceneggiatura della seconda stagione. A Very English Scandal 2 è frutto di un accordo tra BBC e Amazon Studios.

Claire Foy ha guadagnato il consenso internazionale grazie al suo ruolo della Regina Elisabetta II nelle prime due stagioni di The Crown. Paul Bettany è invece reduce dal successo della miniserie Marvel WandaVision, diventata la serie più vista tra tutte le piattaforme in streaming.