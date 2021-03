Ci sono pochi dubbi, ormai, che anche qui in Italia potremo testare l’aggiornamento con MIUI 12.5 sui vari smartphone Xiaomi compatibili, prima dell’uscita ufficiale del pacchetto software in versione definitiva. La notizia di oggi, nello specifico, è che il programma è stato avviato, dando dunque continuità a quanto vi abbiamo riportato il mese scorso sul nostro sito. Cerchiamo di capire, dunque, quali siano i device compatibili e soprattutto i requisiti da rispettare per far parte di questo programma.

Diversi Xiaomi pronti a testare l’aggiornamento con MIUI 12.5

Passando a questioni più pratiche, occorre partire dal presupposto che il nuovo aggiornamento ottimizzato su MIUI 12.5 si possa provare oggi stesso a bordo dei vari Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Lite, Mi 9, Mi 9T Pro, Mi Note 10 Lite, Mi 9 Lite, Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S, Mi 11 e Redmi Note 10 Pro. A questi, poi, possiamo aggiungere anche alcuni smartphone POCO compatibili, come POCO F2 Pro e POCO M3. Insomma, discorso ancora circoscritto, ma fino ad un certo punto come avrete notato.

I requisiti da rispettare per partecipare al test di MIUI 12.5 in Italia

L’altro grande punto da esaminare con attenzione, poi, si riferisce ai requisiti che dobbiamo rispettare, affinché si possa partecipare al test di MIUI 12.5 nel nostro Paese. Xiaomi, a tal proposito, ci fa sapere che dobbiamo essere innanzitutto d’accordo con il fatto che siamo soltanto in una fase test e che, di conseguenza, potrebbe essere possibile incappare in bug inattesi o al momento non segnalati. Attenzione anche alla scadenza, in quanto dovremo iscriverci entro il 31 marzo.

Il terzo punto, poi, invita tutti gli utenti a fornire in modo accurato i dati relativi al proprio dispositivo, facendo particolare attenzione a Mi Account e IMEI. Infine, sarà fondamentale unirsi al gruppo Telegram per garantire a Xiaomi feedback e ricevere possibili indicazioni dal team di sviluppo, oltre ad accedere ad una pagina specifica per fornire i dati richiesti.