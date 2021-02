Finalmente sono noti i tempi dell’aggiornamento MIUI 12.5 su una buona fetta di smartphone Xiaomi e dunque Redmi. Il produttore ha di fatti reso noti i suoi programmi software a partire dalla primavera in pratica e per buona parte del 2021. L’update non arriverà affatto in tempi brevi e all’inizio toccherà solo i dispositivi premium, come è più che naturale che sia.

A seguito del lancio internazionale e anche italiano dello Xiaomi Mi 11, l’azienda ha fatto sapere quali saranno i primissimi dispositivi a ricevere proprio l’0aggiornamento MIUI 12.5. In un tweet ufficiale pubblicato da poco, i piani di rilascio sono definiti con una prima e una seconda ondata di update. Il via definitivo alla distribuzione globale non dovrebbe però partire prima di aprile.

Prima ondata dell’aggiornamento MIUI 12.5

A partire dall’inizio del secondo semestre 2021, dunque non prima di inizio aprile e poi a seguire con maggio e giugno, saranno i nuovissimi Xiaomi MI 11 a ricevere proprio l’update già tanto agognato. Nello stesso lasso di tempo ci sarà spaio dolo per Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro e pure Mi 10T e MI 10T Pro. I modelli in questione sono senz’altro di fascia alta e (in media) abbastanza recenti ma, oltre questi, il supporto non dovrebbe giungere anche per altri dispositivi.

Seconda ondata dell’aggiornamento MIUI 12.5

C’è una più nutrita lista di smartphoen Xiaomi (anche della serie Redmi) che si apprestano a ricevere invece l’aggiornamento MIUI 12.5 nel terzo trimestre del 2021. Stiamo parlando del lasso di tempo che va da luglio a settembre in cui saranno attualizzati gli Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro e Mi Note 10 Lite. Ancora il supporto arriverà per Redmi Note 9T, Note 9 Pro, Note 9S, Note 9, Note 8 Pro e Redmi 9.

Colpi di scena entro l’estate?

Per quanto questo sia l’elenco degli smartphone pronti a ricevere per primi l’aggiornamento MIUI 12.5 va anche detto che nella comunicazione social su Twitter già citata di poche ore fa, il produttore ha lasciato intendere quanto segue: all’elenco potrebbero in effetti aggiungersi altri device. Molto dipenderà di certo dal prosieguo dello sviluppo software. Se questo non dovesse mettere in mostra particolari bug o errori, c’è speranza che il supporto sia ben più ampio.

Here comes what you care about the most, the release schedule. Stay tuned to the MIUI website for more update info. pic.twitter.com/P6CidjyfTw — MIUI (@miuirom) February 8, 2021