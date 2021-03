Ci sono indicazioni interessanti che dobbiamo necessariamente prendere in esame oggi 11 marzo per quanto riguarda il Samsung Galaxy S9, se non altro perché nel corso delle prossime ore gli utenti potranno iniziare a toccare con mano l’aggiornamento di marzo. Di recente, anche sul nostro magazine, abbiamo parlato della possibilità di saltare addirittura a One UI 3.1, con un upgrade ovviamente impostato su rom alternativa, ma ora è tempo di focalizzarci su un pacchetto software ufficiale.

Alcuni dettagli sul Samsung Galaxy S9 con aggiornamento di marzo

Cosa dobbiamo aspettarci dal nostro Samsung Galaxy S9 una volta portato a termine il download del nuovo aggiornamento di marzo? Alcune anticipazioni in merito ci sono state fornite stamane da Sammobile, come sempre avviene in questi casi. Nonostante abbiano anche adottato un’ampia varietà di nuove funzionalità e miglioramenti fino al rilascio dello scorso anno di One UI 2.5 basato su Android 10, appare improbabile che la serie possa toccare con mano ulteriori feature per il target in questione.

Significativo, comunque, il fatto che il Samsung Galaxy S9 abbiano ricevuto l’aggiornamento di sicurezza Android più recente, a partire dai modelli internazionali Exynos 9810 che sono stati commercializzati in Italia e nel resto d’Europa. Solo una volta che avremo la distribuzione su larga scala del firmware in questione, sapremo se l’upgrade segnalato in queste ore riuscirà o meno a regalarci qualche funzione extra. Fermo restando quanto detto in precedenza.

Saranno dunque giorni molto caldi per quanto concerne il Samsung Galaxy S9, anche perché a tre anni di distanza dal suo esordio sul mercato ci sono ancora tanti utenti legati a questa famiglia. Una volta archiviata l’ambizione di arrivare a One UI 3.1 in via ufficiale, non resta che attendere la distribuzione di patch, come quella che abbiamo portato alla vostra attenzione oggi 11 marzo.