Ci sono alcune informazioni di nicchia che bisogna prendere in esame oggi 10 marzo, per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S9 o di un Note 9. Se ho scritto “di nicchia”, c’è una buona ragione, in quanto da alcune ore un target selezionato di utenti può iniziare a testare una volta per tutte l’aggiornamento con One UI 3.1. Se da un lato lo sviluppo software del primo modello non si arresta neanche a tre anni di distanza dal suo esordio sul mercato, come abbiamo osservato poche settimane fa, stavolta bisogna concentrarsi sul mondo delle ROM.

Svolta non ufficiale per Samsung Galaxy S9 e Note 9 con One UI 3.1

La premessa, come vi diciamo da anni in questi frangenti, è doverosa. Nel caso in cui non abbiate dimestichezza con le rom alternative lasciate perdere, in quanto potreste compromettere il corretto utilizzo del vostro device. Detto questo, chi si ritrova con un Samsung Galaxy S9 o un Note 9 e intende provare One UI 3.1, da oggi può farlo con la Noble ROM di Alex Rubino (meglio conosciuto come AlexisXDA, Recognized Developer su XDA), oltre a bulldog74ts.

Secondo le prime informazioni raccolte fino a questo momento, chi decide di provare questa soluzione alternativa non dovrà rinunciare ad alcuna funzionalità, fatta eccezione per quella chiamata “Protezione Occhi“. Anche la tenuta dei vari Samsung Galaxy S9 e Note 9 con One UI 3.1 dovrebbe essere assicurata. Sia in termini di prestazioni generali dei device, sia per quanto riguarda la durata della batteria. Chiaro, comunque, che passi in avanti verranno fatti con ulteriori aggiornamenti della rom previsti nel corso della prossime settimane.

L’apposito post presente su XDA Developer, con il quale potrete procedere anche al download della rom, qualora abbiate i permessi di root, prevede anche Google Discover. La funzione, infatti, sarà accessibile per i vari Samsung Galaxy S9 e Note 9 con uno swipe dal lato sinistro della Home page, senza dimenticare le Air Action.