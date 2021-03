La programmazione di Criminal Minds su Rai4 giunge alle ultime stagioni della longeva serie ideata da Jeff Davis, trasmessa da CBS con successo per 15 anni (dal 2005 al 2020) e diventata un vero punto di riferimento per gli appassionati di serialità poliziesca in tutto il mondo.

La saga di Criminal Minds su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) raggiunge in replica i capitoli finali, con la stagione 14 in onda dall’11 marzo ogni giovedì in prima serata, con tre episodi settimanali.

La quattordicesima stagione stagione di Criminal Minds su Rai4, la penultima per gli agenti dell’Unità di Analisi Comportamentale dell’FBI (la cosiddetta BAU – Behavioral Analysis Unit), permetterà al pubblico di rivivere anche l’episodio numero 300. La stagione inizia proprio con questa pietra miliare per l’intera serie, un episodio celebrativo che riparte dal rapimento degli agenti Reid e Garcia per poi rendere un emozionante omaggio alla storia del procedural, con riferimenti agli episodi più celebri e amati. Il titolo, 300, richiama proprio l’importante anniversario.

Anche nella stagione 14 di Criminal Minds su Rai4 dall’11 marzo il team è composto dagli agenti speciali Spencer Reid (Matthew Gray Gubler), Jennifer Jareau (A.J. Cook), Matthew Simmons (Daniel Henney), dal Tecnico Informatico Penelope Garcia (Kristen Vangsness) e dai Supervisori Emily Prentiss (Paget Brewster) e David Rossi (Joe Mantegna). A partire dal rapimento di Reid e Garcia ad opera di una setta di fanatici religiosi, esperienza che ha avuto anche implicazioni sentimentali per i due agenti, la squadra di esperti profilatori dell’FBI dovrà affrontare nel corso dei 15 episodi della stagione diversi casi di omicidio, ritrovamenti di resti umani che testimoniano crimini passati e perfino un’inquietante leggenda metropolitana.

La programmazione di Criminal Minds su Rai4 proseguirà poi con la quindicesima e ultima stagione in onda a partire da giovedì 15 aprile, con i dieci episodi finali che hanno segnato l’addio alla storica serie. Criminal Minds si è conclusa solo un anno fa ma CBS ha già annunciato l’intenzione di produrre un revival, attualmente in fase di sviluppo.